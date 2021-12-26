Türkiye böyle kriz görmedi! Sanatçı Ebru Yaşar ‘kriz’ gerçeğini bakın nasıl deşifre etti!

Sanatçı Ebru Yaşar, kriz çığırtkanlığı yapan CHP ve avanesine 2021 yılına yönelik yaptığı değerlendirmeyle cevap verdi.

2001’deki “Kara Çarşamba” ile bugüne kıyaslıyorlar

Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezen ile Başbakan Bülent Ecevit arasındaki tartışma sonucu oluşan anayasa kitapçığı krizi, aynı gün tüm Türkiye’yi saran bir ekonomik krize dönüşmüştü. Bundan tam 20 yıl önce yani 19 Şubat 2001’de yaşanan krizin diğer adına “Kara Çarşamba” denilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu’nun öncülüğündeki muhalefet ise son yaşanan ekonomik gelişmeleri “Türk Lirası böylece 2001 yılındaki ekonomik krizle beraber dalgalı kur rejimine geçildiğinden beri en kötü gününü yaşadı.” yorumlarında bulundu.

Ebru Yaşar’ın açıklamaları ‘kriz’ baronlarına ders niteliğinde

“Kriz” çığırtkanlığı yapanların aksine 2021’de en çok sahne alan isimlerden olduğu belirtilen sanatçı Ebru Yaşar, gittiği mekanlarda yoğun bir ilgiyle karşılaştığını söyledi. Yeni şarkısının 25 milyon dinlendiğini söyleyen Ebru Yaşar, farkında olmadan dikkat çeken bir itirafta da bulunmuş oldu. “Kriz var, ekonomik olarak bittik” diyenlerin söylemlerini yerle bir eden Ebru Yaşar, “ İnsanların göstermiş olduğu ilgi ile bütün çıktığımız sahne aldığımız mekanları hıncahınç dolduruyorlar. Onlara layık olabiliyorsak, güzel sahneler yapabiliyorsak ne mutlu. Her hafta sonu mutlaka işlerimiz var. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İstanbul'da yılı burayla kapatıyorum. Yıl bitecek 2022'i yine burayla açacağım.” şeklinde konuştu.

“Villaya geçeceğiz”

Daha önce ödüllerini koymak için bir ev yaptırdığını söyleyen Yaşar, 2021'de birçok yeni ödüller aldığı da hatırlatılarak bunları alabilecek yeni bir alan düşünüyor musunuz? sorusuna, "Valla normal daire ayarlamıştık. Villaya geçeceğiz" dedi.

Ebru Yaşar, sözlerini şöyle tamamladı:

“2021 benim için çok güzel geçti. Şahsım adıma soruyorsanız, her anlamda çok güzeldi. İnşallah yeni yılda hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam etmeyi diliyorum"