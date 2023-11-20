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Gündem Türkiye bombası: Ukraynalılar Türk yapımı otomatik bomba atar kullanmaya başladı! Rusya için büyük darbe!
Gündem

Türkiye bombası: Ukraynalılar Türk yapımı otomatik bomba atar kullanmaya başladı! Rusya için büyük darbe!

Yeniakit Publisher
2023-11-20 20:09:00 - 2023-11-20 20:15:45
Türkiye bombası: Ukraynalılar Türk yapımı otomatik bomba atar kullanmaya başladı! Rusya için büyük darbe!

Ukrayna ordusu tarihi Türk yapımı 40 mm RDS40 el bombası fırlatıcısını Rus işgalcilere karşı kullanıyor. Rusya ile olan savaş için başarılı deneme atışlarının paylaşıldığı görüntüler büyük beğeni topladı. Adeta Rusya hükümetine göz dağı verdi...

Rus saldırıları altındaki Ukrayna, yaklaşık 2 yıldır işgalci orduya karşı direnmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye, Ukrayna'ya verdiği desteğe yenisini ekledi.

TÜRK YAPIMI OTOMATİK BOMBA ATAR UKRAYNA ORDUSUNDA

Ukrayna ordusu Türk yapımı 40 mm Otomatik Bomba Atarı Rus işgalcilere karşı kullanıyor. Ukrayna ordusunun başarılı deneme atışlarını sosyal medyada paylaşıldı. Kullanıcılar tarafından beğeniyle paylaşılan görüntüler, medyada yankı uyandırdı.

Türk hava savunma şirketi BAYKAR Teknoloji tarafından Ukrayna'ya tedarik edilen Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) ülkede ilgi çekiyor. Rus ordusuna karşı mücadelede sayısız direniş gösteren Ukrayna'ya tedarik edilen Bayraktar TB2 ve BMC Kirpi makineli zırhlı araçlar da cephede başarı kaydediyor.

DÜNYADA İLK KEZ FLOW FORMİNG TEKNOLOJİSİ İLE OTOMATİK BOMBA ATAR GELİŞTİRİLDİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

qha haber ajansının aktardığı haberde: Repkon Defence tarafından 2020 yılında geliştirilen 40 mm Otomatik Bombaatar RDS40-AGL, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunuyor. Otomatik bombatarın, dünyada ilk kez flowforming teknolojisi ile geliştirildiği biliniyor.

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