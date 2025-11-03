Türkiye bölgesel süper güç!

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Israel Hayom, “İsrail’e balistik füzeler: Erdoğan yeni bir arenada kendini kanıtlıyor” başlıklı, Türkiye’nin Afrika’daki askeri ve stratejik varlığını konu alan dikkat çekici bir analiz yayımladı.

Gazeteye konuşan Kenyalı Dr. Rashid Abdi, Türkiye’nin son dönemde Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz hattında attığı adımlarla “bölgesel bir süper güç” konumuna yükseldiğini söyledi.

‘ANKARA YENİ BİR ÜS KURUYOR’

Habere göre, Türkiye’nin Somali’deki askeri varlığı binlerce personelle genişlerken, Ankara’nın burada balistik füze menzilini geliştirebilecek yeni bir üs kurduğu öne sürüldü. Abdi, “Türkiye, Somali ile çığır açan bir güvenlik iş birliği anlaşması imzaladı. Türk askerleri ülkede etkin biçimde konuşlu ve uzun vadede bu üs, Ankara’nın savunma kabiliyetini önemli ölçüde artıracak” ifadelerini kullandı.

Somali Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’ye arazi tahsis ettiği de vurgulanan haberde, Mogadişu’nun kuzeyinde “Şeyh el-Harb” olarak bilinen bölgede bir liman ve uzay üssü inşası planlandığı iddia edildi. Israel Hayom, “Bu gelişmeler Türkiye’nin Afrika’daki etkisini derinleştirirken, bölgedeki güç dengelerini de değiştiriyor” yorumunu yaptı.

‘TÜRKİYE YALNIZCA AKDENİZ GÜCÜ OLMAKTAN ÇIKTI’

Dr. Abdi ayrıca, Türk Deniz Kuvvetleri’nin artık Süveyş Kanalı’ndan geçerek Kızıldeniz ve Somali açıklarında devriye gezdiğini, böylece Türkiye’nin yalnızca bir Akdeniz gücü olmaktan çıkarak Kızıldeniz ve Batı Hint Okyanusu’nda da nüfuz kazandığını vurguladı.

‘İSRAİL DİKKATLİ OLMALI’

Haberde yer verilen bir diğer dikkat çekici görüş ise İsrail Menkul Kıymetler Borsası Başkanı Eugene Kandel’e ait. Kandel, “Ankara unsurları Afrika’da da etkinleşiyor, İsrail buna karşı dikkatli olmalı” derken, Israel Hayom bu uyarıyı Türkiye’nin yükselen etkisine atıfta bulunarak yorumladı.

İsrail–Afrika Enstitüsü Direktörü Shiri Fein-Grossman ise Türkiye’nin kıtadaki ekonomik açılımını örnek göstererek, “İsrail Afrika’da etkin olmak istiyorsa Türkiye’nin modelini dikkatle incelemeli” dedi.

‘KIZILDENİZ HATTINDA DA SÖZ SAHİBİ’

Uzmanlara göre Ankara, Afrika politikasında son yıllarda izlediği askeri, diplomatik ve ekonomik çok boyutlu stratejiyle bölgedeki geleneksel güç dengelerini yeniden şekillendiriyor. Somali’den Sudan’a, Cibuti’den Libya’ya kadar uzanan geniş bir etki alanı oluşturan Türkiye, artık sadece Akdeniz değil, Kızıldeniz hattında da söz sahibi konuma geldi.