Türkiye, bölgedeki Rus ve İran etkisini azaltıyor

MÜNÜBE YILMAZ

Ortadoğu uzmanı Emil Avdaliani, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Güney Kafkasya’yı Azerbaycan ile destekleyerek, bölgedeki Rus hegemonyasını yavaş yavaş bitirmek niyetinde olduğunu yazdı. Eurasia Review’deki yazısında Türkiye’nin artık Güney Kafkasya’da önemli bir rolü olduğunu belirten Avdaliani, “Şu an için Erdoğan bölgenin en güçlü adamı olma hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor” dedi.

“Türkiye, bundan sonraki süreçte de aktif rol oynayacak”

Azerbaycan’ın Türkiye’nin İHA’ları ile Ermenistan’ı yenilgiye uğrattığına dikkat çeken yazar, Türkiye’nin bundan sonraki süreçte de Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan hattında aktif rol oynayarak bölgedeki etkisini artıracağını kaydetti. Türkiye’nin etkisi ile ekonomi ve ulaşım alanında artan alternatiflerin bölgedeki Rus nüfuzunu azaltacağını belirten Avdaliani, Ankara’nın 1993'te Ermenistan sınırını kapatmasından ve Erivan'la diplomatik ilişkilerini askıya almasından bu yana, Ermenistan'ın Rusya'ya olan bağımlılığını artırdığını dile getirdi. “Türkiye için yeniden açılan bir sınır, Azerbaycan ile daha hızlı bağlantılar kurulmasında da faydalıdır. Bölgesel bağlantıların iyileştirilmesi, Türkiye'nin Güney Kafkasya'da daha güçlü bir konum elde etme hedefinin temel taşıdır" diyen yazar Türkiye’nin, askeri ve ekonomik gücü sayesinde yeni demiryolları ve karayolları açarak, Güney Kafkasya'daki Rus ve İran etkisini önemli ölçüde azaltacağını aktardı.