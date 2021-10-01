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Ekonomi Türkiye bölgede merkez üs olacak! Bugün itibariyle başladı
Ekonomi

Türkiye bölgede merkez üs olacak! Bugün itibariyle başladı

Rusya merkezli enerji şirketi Gazprom, TürkAkım boru hattı üzerinden anlaşma sağladığı Macaristan ve Hırvatistan'a doğal gaz sevkiyatına başladı. Türkiye'yi enerjide merkez üssü yapacak söz konusu anlaşma ile Gazprom, Macaristan'a 15 yıl boyunca yılda 4,5 milyar metreküp doğal gaz ihracatı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 18:30:00 -
Türkiye bölgede merkez üs olacak! Bugün itibariyle başladı

Gazprom şirketi yaptığı anlaşmayla Türkiye üzerinden TürkAkım boru hattını kullanarak Macaristan ve Hırvatistan'a doğal gaz sevkiyatını bugün itibariyle başlattı. Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün itibarıyla söz konusu ülkelere doğal gaz sevkiyatına yeni bir rota üzerinden başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya'nın Macaristan ve Hırvatistan'a doğal gaz arzı bugün TürkAkım boru hattı ve ayrıca Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'ın ulusal gaz iletim sistemleri üzerinden yeni bir rota üzerinden başladı." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Gaz Sevkiyat Sistemi Şirketinden bugün yapılan açıklamada, Gazprom'un Macaristan'a Ukrayna üzerinden doğal gaz akışını durdurduğu bildirilmişti.

Anlaşma 15 yıl sürecek

Gazprom ile Macaristan merkezli MVM şirketi arasında imzalanan anlaşmaya göre Rus şirketi Macaristan'a 15 yıl boyunca yılda 4,5 milyar metreküp doğal gaz ihraç edecek.

Rus enerji şirketi Gazprom'un başkanı Aleksey Miller, 1 Ekim itibarıyla Macaristan'a TürkAkım boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatı yapılacağını açıklamıştı. Rusya ile Ukrayna arasında, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin transit sözleşmenin geçerlilik süresi ise 2024'te sona erecek.

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