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Gündem “Türkiye bize büyük destek sağladı”
Gündem

“Türkiye bize büyük destek sağladı”

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkiye'nin her zaman bölgede Türkmenler başta olmak üzere diğer etnik, dini ve mezhebi gruplara büyük bir destek sağladığını vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 14:00:00 -
“Türkiye bize büyük destek sağladı”

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ile görüştü. Büyükelçi Yıldız'ın Bakan Maruf ile Erbil'deki bakanlık binasında gerçekleşen görüşmesine Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay da eşlik etti.

Yıldız, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Erbil'deki ilk ziyaretini Bakan Maruf'a gerçekleştirdiğini belirterek, Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanlığın hem IKBY hem Türkmenler açısından önemli bir görev olduğunu söyledi.

Bakanlığın Türkmenlerin de ötesinde Ezidilere, Hristiyanlara ve Şabeklere kadar tüm oluşumların haklarını ve IKBY'nin onlara ilişkin politikalarını belirleyen bir konumda bulunduğunu aktaran Yıldız, Türkmenlerin diğer bütün oluşumlardan da sorumlu bir bakanlığın başında olmasının çok değerli olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

"Hem Bağdat'ta hem Erbil'de, her iki hükümette de Türkmen bakanlar var. Son derece değerli. Bugün sabah da Sayın Bakan ile bunları değerlendirdik. Ona da söylediğim gibi Allah sayılarını artırsın. Hem Iraklı kimliğini bir kenara bırakmayan ama bir yandan da kendi geldiği, kendini yetiştiren topluma da hala hizmet eden, emek veren insanlar değerli. Bu ülkeyi de bir arada tutacak vizyon ve ruh bu zaten."

"Türkmenler için moral kaynağı oldu"

Türkmen Bakan Maruf da Büyükelçi Yıldız ile bölgedeki son gelişmeleri, Türkmenler ve diğer etnik grupların durumlarını konuştuklarını belirterek, bu ziyaretin kendileri için anlamlı, önemli ve moral kaynağı olduğunu kaydetti.

Türkmenler olarak Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkilerin iyi olmasına her zaman katkıda bulunmaya çalıştıklarını dile getiren Maruf, Türkiye'nin her zaman bölgede Türkmenler başta olmak üzere diğer etnik, dini ve mezhebi gruplara büyük bir destek sağladığını vurguladı.

Maruf, amaçlarının her zaman kardeşlik ve birlikte yaşamak olduğunu vurgulayarak, Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanlığın IKBY hükümeti kabinesinde yer almasının hem Türkmenler hem de diğer etnik gruplar için büyük bir kazanım olduğunu ifade etti.

Türkmen Bakan, Büyükelçi Yıldız'ın Irak'ta ılımlı ve mütevazı siyasetiyle başarılı bir politika izlediğini ve Türkmenlere önem verdiğini dile getirdi.

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