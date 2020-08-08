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Spor

Türkiye Bisiklet Oryantiring Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 20:01:46 -
Türkiye Bisiklet Oryantiring Şampiyonası, Sakarya'da başladı

SAKARYA (AA) - Türkiye Bisiklet Oryantiring Şampiyonası, 108 sporcunun katılımıyla Sakarya'da başladı.

Adapazarı ilçesindeki Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde uzun mesafe yarışları yapıldı. Sporcular kendilerine verilen haritalarla ormanlık alana dağılarak, en kısa sürede bitiş noktasına varabilmek için mücadele etti.

Toplam 36 kulüpten sporcuların yer aldığı şampiyonada, milli takım belirlenecek.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin doğasının yarışlar için çok uygun olduğunu söyledi.

Pandemi sürecinde ilk yarışlarını Sakarya'da gerçekleştirdiklerine işaret eden Akyüz, "Sahaya ilk indiğimiz yer Sakarya oldu. Kulüplerimizle istişare ettik, 108 sporcumuz burada. Hepsi bizim için önemliydi. Bu ayın sonunda Amasya Taşova'da olacağız. Yarışmayı nasıl yapacağımızın tecrübesini edinmek istedik. Her şey güzel ilerliyor. Kulüplerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Özgür Aygün de sporcuların bugün 12 etapta mücadele ettiğini kaydetti.

Sporcuların parkurdan ve alandan memnun olduğunu aktaran Aygün, sporun tüm branşlarına Sakarya'da ev sahipliği yapma hedeflerinin olduğunu ifade etti.

Şampiyona, yarın sona erecek.

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