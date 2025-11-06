Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 60.yıl kupası ile özel olarak tasarlanan bisikleti takdim etti. TUR’un köklü geleneği, ülke sporunun uluslararası vizyonunu ve sporun birleştirici gücünü simgeliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu, 2025 yılında 60. yılını kutlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a özel bir hediye takdim etti. 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Kupası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel olarak tasarlanan bisikletin sunumu gerçekleşti.

Takdim heyetinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın başkanlığında, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Başkanvekili Fikret Hayali ve Asbaşkanlar Metin Cengiz ile Yusuf Alperen Ayar yer aldı.

Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, törende yaptığı açıklamada: “Cumhurbaşkanımızın spora ve özellikle bisiklete verdiği destek, Türkiye’de bisiklet sporunun gelişimine büyük katkı sağlıyor. Kendilerinden çok büyük güç almaktayız. 60 yıldır Cumhurbaşkanlığımızın değerli himayelerinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun bu anlamlı yılında Cumhurbaşkanımıza teşekkür hediyesi sunmaktan mutluluk duymaktayız.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Önemi

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Türkiye’nin uluslararası alandaki en köklü ve prestijli spor organizasyonudur. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen tek profesyonel etaplı bisiklet yarışı olma özelliğini taşıyan ve her yıl dünyanın dört bir yanından profesyonel takımların katılımıyla düzenlenen organizasyon, Türkiye’nin eşsiz coğrafyasını, tarihini ve kültürünü milyonlarca kişiye tanıtarak ülkemizin spor ve turizm elçisi rolünü üstlenir. TUR, genç kuşaklara ilham veren başarı hikâyelerini ve barış, dostluk, dayanışma gibi evrensel değerleri dünyaya taşıyan ve Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan bir platformdur.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Kupası: Güç, Birlik ve Miras

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Kupası, yalnızca bir sportif ödül değil; Türkiye’nin bisikletteki ulusal gururunun, sporun birleştirici gücünün ve Cumhurbaşkanlığı himayesinin sembolüdür. Bu kupa, ülkemizin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerinin içinden geçen rotalarını pedal pedal kat eden sporcuların emeğini, dayanıklılığını ve kararlılığını taçlandırır. Her yıl yenilenen mücadele, Türkiye’nin farklı coğrafyalarını, şehirlerini ve insanlarını ortak bir hedefte buluşturur. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kupası, altmış yılı aşan bir mirası bugüne ve geleceğe taşırken Türkiye’nin gücünü, inancını ve spora olan tutkusunu dünyaya ilan eder.

Geleceğe Yönelik Vizyon

Hediye töreni esnasında Sayın Cumhurbaşkanımıza Türkiye’nin bisiklet sporundaki vizyonu ve bu sporun toplumda yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar da arz edildi. Önümüzdeki yıl yapılacak 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na ilişkin gerekli talimatlar alındı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’ın liderliğinde bisiklet sporunun her alanında gençleri ve sporseverleri teşvik etmeye devam ederek bisiklet sporunu ulusal ve uluslararası düzeyde daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir.