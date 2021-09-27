Türkiye bir ülkeye daha ihraç etti! Türk SİHA'larını ilk kez gösterdiler

Dünyanın TB-2 SİHA'larına olan ilgisi artarak devam ediyor. Muharebe sahasında elde ettiği başarılarla "Oyun değiştirici" unvanını alan yerli ve milli SİHA Baykar TB-2, yeni bir ihracat gerçekleştirdi.

Türk devletler topluluğu üyesi, kardeş ve dost ülke Türkmenistan, TB-2 SİHA sistemleri satın aldı. Baykar'ın yeni ihracatı, Türkmenistan bağımsızlık gününde sergilendi.

Bağımsızlık gününde sergilendi

Türkmenistan, bugün Bağımsızlık Günü’nün 30’uncu yılını kutluyor. Türkmenistan’ın bağımsızlığının 30’uncu yılı sebebiyle düzenlenen askeri geçit töreninde, Baykar Savunma üretimi Bayraktar TB2 SİHA’lar ilk kez sergilendi. Böylelikle Bayraktar TB2 SİHA’ların Türkmenistan’a ihraç edildiği, doğrulanmış oldu.

Hatırlanacağı üzere; Türkiye, Temmuz 2021 döneminde Türkmenistan’a 37 milyon ABD Doları değerinde savunma ve havacılık sanayii ihracatı gerçekleştirmişti. Bu doğrultuda Türkmenistan’ın, Bayraktar TB2 SİHA’ları bu yıl içerisinde teslim aldığı görülüyor.

Ayrıca sergilenen Bayraktar TB2 SİHA’nın kanat altında, Roketsan üretimi MAM-L ve MAM-C mühimmatları da görüldü. Türkmenistan’ın, ilk etapta 6 adet Bayraktar TB2 SİHA tedarik ettiği tahmin ediliyor.

KAYNAK: SAVUNMA SANAYİ ST