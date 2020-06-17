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Spor

Türkiye Binicilik Federasyonu, "para at terbiyesi" branşı için ilk adımı attı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 16:04:55 -
Türkiye Binicilik Federasyonu, "para at terbiyesi" branşı için ilk adımı attı

ANKARA (AA) - Türkiye Binicilik Federasyonu Genel Sekreteri Murat Batur, "para at terbiyesi" branşının kurulması çalışmalarına ilişkin Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Genel Sekreteri İbrahim Gümüşdal'ı ziyaret etti.

Yapılan açıklamada, Uluslararası Binicilik Federasyonunun engelli sporculara yönelik kural ve yönetmelikleriyle organize edilen para at terbiyesi branşının kurulması çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, branşın resmileşerek sporcuların lisanslanması, antrenör yetiştirilmesi ve yarışma organizasyonları konularının ele alındığı belirtildi.

Para at terbiyesi branşının kurulmasını desteklediğini belirten Gümüşdal'ın, "Ülkemizde engelli sporcularımıza ön ayak olan federasyonlarımıza teşekkür ederiz. Bunlardan biri de Türkiye Binicilik Federasyonu." ifadelerini kullandığı aktarıldı.


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