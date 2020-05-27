Türkiye binden fazla yerli solunum cihazı ihraç etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seferberliğiyle, 1 ay gibi kısa bir sürede seri üretimine başlanan yerli solunum cihazının diğer ülkelere satışı başladı....

Konu ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri Sanayi Odası İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Varank, Türkiye'nin bu dönemde gösterdiği performansıyla, başarı hikayesi yazdığını belirterek, bu alanda koordineli hareket ederek birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini anlattı.

Varank, değişikliklere hızla uyum sağlandığını dile getirerek, bu sayede hiçbir konuda arz sıkıntısı çekilmediğini bildirdi.

1000'in üzerinde solunum cihazı ihraç edildi

Ülkelerin peşinden koştuğu yoğun bakım solunum cihazının rekor sürede üretildiğini anımsatan Varank, "Bugün itibarıyla 1000'in üzerinde yoğun bakım solunum cihazımızın ihracatını gerçekleştirmiş durumdayız. TÜBİTAK öncülüğünde, aşı ve ilaç geliştirme alanında öncü çalışmalara imza atıyoruz. Tanı kiti ve tanı sistemlerinde ülkemizin adını dünyaya duyuracak yenilikçi projeler hızla devam ediyor." dedi.