THY- Noukşot
0553 313 94 23

Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu Mali Genel Kurulu

- Federasyon başkanı Murat Pazan: "Kendi branşımdan biliyorum, hakemlere borcu olan federasyonlar var"

30 Kasım 2018 Cuma 12:10
Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu Mali Genel Kurulu


ANKARA (AA) - Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu Mali Genel Kurulu yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nunda gerçekleştirilen genel kurula, 172 delegenin 91'i katıldı. Divan kurulunun oluşturulmasının ardından, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Genel kurulda, 2017 ile 2018 yılları yönetim, denetim ve faaliyet raporları ibra edilirken, 2019 yılı tahmini bütçesi 10 milyon, 2020 yılı tahmini bütçesi ise 15 milyon lira olarak onaylandı.

Federdasyon başkanı Murat Pazan konuşmasına, genel kurula katılanlara teşekkür ederek başladı.

Raporlarda federasyonun borçlu göründüğüne dikkati çeken Pazan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan gelecek yardımla artıya geçeceğiz. Kendi branşımdan biliyorum, hakemlere borcu olan federasyonlar var." diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 12:10
  1. Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu
  2. Mali Genel Kurul
  3. Murat Pazan
  4. Softbol
  5. Türkiye Beyzbol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ sanığı "sözde mahrem asker imama" 13,5 yıl hapis
    1. FETÖ sanığı "sözde mahrem asker imama"..
    2. 520 yıllık Kurşunluhan yeniden hizmette
    3. Şenocak, müfteri Birgün’ü mahkum ettirdi
    4. "6 ay, 1 sene daha Türkiye'nin et..
    5. Toyota'da görev değişimi
    6. Yokuş ve merdivenli sokaklardan..
    7. "Asgari ücretin 3 bin liranın altına..
    8. Ukrayna krizi için arabulucuyuz
    9. Şampiyonlar Ligi elemesinden 3. Lig'e
    10. Bakan duyurdu: Plastik poşetler paralı..
    11. "İYİ Parti, HDP ile ittifak yapıyor"
    12. GRAFİKLİ - Beşiktaş Norveç'te zoru..
    13. YÖK'ten tarihi karar! Üniversitelere..
    14. Akit dün duyurmuştu... Skandallar..
    15. "Türkiye İslam dünyasının vicdanının..
    16. ‘Pardon’ diyen yargı istemiyoruz
    17. Türkiye 10 ayda 41 milyondan fazla..
    18. Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı..
    19. Hakan Çalhanoğlu ve Lens haftanın..
    20. HDP Mersin belediye başkan adayları..
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!