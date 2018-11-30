



ANKARA (AA) - Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu Mali Genel Kurulu yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nunda gerçekleştirilen genel kurula, 172 delegenin 91'i katıldı. Divan kurulunun oluşturulmasının ardından, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Genel kurulda, 2017 ile 2018 yılları yönetim, denetim ve faaliyet raporları ibra edilirken, 2019 yılı tahmini bütçesi 10 milyon, 2020 yılı tahmini bütçesi ise 15 milyon lira olarak onaylandı.

Federdasyon başkanı Murat Pazan konuşmasına, genel kurula katılanlara teşekkür ederek başladı.

Raporlarda federasyonun borçlu göründüğüne dikkati çeken Pazan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan gelecek yardımla artıya geçeceğiz. Kendi branşımdan biliyorum, hakemlere borcu olan federasyonlar var." diye konuştu.