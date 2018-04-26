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Türkiye batar diyen banka battı!

Her dönem Türkiye'de kriz çığırtkanlığı yapan ve sürekli battı ithamları kullanan Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ta işten çıkarmalar başladı.

26 Nisan 2018 Perşembe 16:19
Türkiye batar diyen banka battı!

Son yıllarda büyük zorluklar yaşayan Almanya'nın ciro ve işçi sayısı açısından en büyük bankası Deutsche Bank işten çıkarmalara başladı. Bankanın bu adımı, bugün açıklanan kar rakamları ardından geldi. 

İlk çeyrekte kârı yüzde 79 oranında sert düşen dev bankanın ABD'de bugün 300 civarında yatırım bankacısını işten çıkardığı yarın da 100 kişiyi daha işten çıkaracağı belirtildi.

Bankadan daha önce yapılan açıklamada Kurumsal ve  Yatırım Bankacılığı alanını yeniden şekillendirme ve ek maliyetleri azaltmaya  yönelik bazı tedbirler alınacağı duyurulmuştu.
 
Açıklamada, bu kapsamda ve Avrupa’ya daha fazla odaklanmak amacıyla  bankanın, özellikle kurumsal ve yatırım bankacılığı ile altyapı fonksiyonlarında,  2018'in geri kalanı boyunca iş gücünü önemli ölçüde kısmayı ve özellikle ABD ve  Asya'da tahvil satışları ve hisse senedi alım satım işlemlerini azaltmayı  planladığı belirtilmişti.

KÂRI ÇOK SERT DÜŞTÜ

Deutsche Bank'tan bugün yapılan bir diğer açıklamaya  göre ise banka bu yılın birinci çeyreğinde piyasalardaki 376 milyon euroluk kar  beklentisine karşın 120 milyon euro net kar elde etti. Geçen yılın aynı  çeyreğinde 575 milyon euro net kar açıklayan bankanın karı, böylece yaklaşık  yüzde 79 azaldı.
 
2018 yılının ilk çeyreğinde, net gelirler ise önceki yılın aynı  dönemine göre yüzde 5 düşüşle 7 milyar euro oldu. Bunda, temel olarak döviz kuru  hareketleri, özellikle avronun ABD doları karşısında değer kazanması ve Kurumsal  ve Yatırım Bankacılığındaki düşük gelirler etkili oldu.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 16:19
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