Türkiye bastırdı, o alçaklıktan geri adım atıyorlar! Ancak tehlike geçmiş değil

Abdulkadir Selvi, PKK'nın Suriye'deki seçimleri ertelediği yönünde haberler geldiğini yazdı. Türkiye’nin kararlı tutumunun bu ertelemede etkili olduğunu belirten Selvi, ABD'nin ise seçimlerin zamanlamasına yönelik eleştirilerde bulunduğunu söyledi. Selvi, PKK'nın uzun vadeli planlarının hâlâ devam ettiğini ve dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İşte Selvi'nin Hürriyet'teki yazısının ilgili bölümü:

"PKK; Suriye’deki sözde seçimleri önce 30 Mayıs’ta yapacaktı, sonra 11 Haziran’a erteledi. Şimdi de seçimlerin ileri bir tarihe ertelendiği haberleri geliyor. Resmi açıklama henüz yapılmadığı için yeni tarih ilan edilip edilmeyeceği belli değil.

PKK terör örgütü tarafından Suriye toprakları üzerinde yeni bir yönetim kurulma girişimleri karşısında Esed rejimi sustu. İran sustu. Rusya sustu. ABD, zamanı değil şeklinde bir açıklama yapmakla yetindi. Sadece Türkiye konuştu. Türkiye’nin kararlı tutumu ABD-PKK ortak yapımı olan bu oyunun bozulmasına yol açtı.

TEHLİKE GEÇMİŞ DEĞİL

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Bir kez daha görüldü ki, Türkiye’ye rağmen bir oyun kurulamaz. Türkiye bitti demeden bitmez. PKK’nın 11 Haziran’da yapmayı planladığı seçimleri ertelemek zorunda kaldığı söyleniyor. Ama tehlike tam olarak geçmiş değil.

MCGURK’UN PLANI

Çünkü bu planın arkasında ABD’nin Ortadoğu Danışmanı McGurk var. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında da ‘Bu seçimler meşru değildir’ denilmiyor. Sadece zamanlamasının yanlış olduğu vurgulanıyor. ABD’ye göre doğru zaman ne zaman orasını bilmiyorum ama bize göre hiçbir zaman doğru zaman değil. Çünkü PKK bir terör örgütü. DEAŞ’ın Suriye topraklarında seçim yapıp, özerk yönetim oluşturacağını ilanıyla bunun ne farkı var?

İKİNCİ İSRAİL PLANI

Türkiye’nin kararlılığı sayesinde tehlike şimdilik atlatıldı ama tamamen ortadan kalkmış değil diyorum. Neden? Çünkü bu uzun vadeli bir plan. PKK’ya önce özerk bir yönetim kurdurma ardından ise terör devleti kurdurma planı. Bu planın diğer ucunda ise İsrail yer alıyor. Ortadoğu’da yalnızlaşan terörist devlet İsrail, kendisine uydu olacak terörist devletler kurdurmanın peşinde. Bunun başında da PKK geliyor. O nedenle bu plan uzun vadeli bir plan.

UYDU DEVLET

Sınırımızın hemen ötesinde bir terör koridoru kurmak istiyorlardı. Irak sınırından başlayıp Akdeniz’e uzanan bir hatta. Biz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla bu planı paramparça ettik. Ama ABD ve İsrail’de oyun bitmiyor. Şimdi de Suriye’deki kaos ortamını fırsat bilerek PKK’ya uydu bir devlet kurdurmanın hesabını yapıyorlar. Bu planın adı İkinci İsrail devletini kurdurma planıdır. (...)"