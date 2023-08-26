Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan ABD doğumlu iki Türk sporcuya 'milli takıma katılmama' cezası!
Türkiye Basketbol Federasyonu, davet edilmelerine karşın milli takıma gitmeyen ABD doğumlu Türk oyuncular Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e 5 maç men ve para cezası verdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda milli takıma katılmayan iki oyuncuya ceza verdi.
ABD doğumlu Türk sporcular Shane Larkin ve Scottie Wilbekin, 5 maç men ve 90 bin lira para cezasıyla cezalandırıldı.
TBF tarafından alınan karar şöyle açıklandı:
1 - E.2023/280
Anadolu Efes Spor Kulübü basketbolcusu Deshane Davis Larkin’in, Milli Takımlar Direktörlüğü’nün 23.06.2023 ve 14.07.2023 tarihli yazıları ile davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 37/1. maddesi gereğince takdiren 5 müsabakadan men ve 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/282)
2 - E.2023/281
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Fenerbahçe Spor Kulübü basketbolcusu Scott Jordan Wilbekin’in, Milli Takımlar Direktörlüğü’nün 23.06.2023 ve 14.07.2023 tarihli yazıları ile davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 37/1. maddesi gereğince takdiren 5 müsabakadan men ve 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/283) karar verilmiştir.