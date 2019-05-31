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Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off

- OGM Ormanspor: 84 - Konyaspor: 67- OGM Ormanspor, yarı final serisini 3-2 kazanıp finalde Sigortam.Net İTÜ Basket'in rakibi oldu

31 Mayıs 2019 Cuma 22:07
Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final beşinci maçında OGM Ormanspor, Konyaspor'u 84-67 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi ve finale yükseldi.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini Konyaspor 18-17 önde tamamladı. Devre arasına 39-28 üstün giren OGM Ormanspor, üçüncü çeyreğini 65-50 üstün geçtiği maçı 84-67 kazandı.

Başkent temsilcisi, yarı final serisinde rakibine 3-2 üstünlük kurarak finale çıktı. OGM Ormanspor, finalde Sigortam.Net İTÜ Basket'in rakibi oldu.

Play-off final serisini kazanan takım, normal sezonu lider bitiren Bursaspor'un ardından Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci ekip olacak. Seride ilk maç, 4 Haziran Salı günü normal sezonu üstte bitiren OGM Ormanspor'un ev sahipliğinde Ankara'da oynanacak.

Seride 3 galibiyete ulaşan takım, adını Basketbol Süper Ligi'ne yazdıracak.


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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 22:07
  1. Konyaspor
  2. OGM Ormanspor
  3. play-off
  4. Türkiye Basketbol 1. Ligi

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