Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off - Yarı final serisi dördüncü maçında OGM Ormanspor, deplasmanda Konyaspor'u 68-63 yenerek 2-2 eşitliği sağladı



İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final dördüncü maçında OGM Ormanspor, Konyaspor'u deplasmanda 68-63 mağlup ederek seride durumu 2-2 yaptı. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 30-29 önde geçen OGM Ormanspor, müsabakayı da 68-63 kazandı. İki takım arasıda serinin beşinci ve son maçı 31 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da oynanacak. M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşmayı kazanacak ekip, finale yükselecek.



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