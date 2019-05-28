Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off
- Yarı final serisi dördüncü maçında OGM Ormanspor, deplasmanda Konyaspor'u 68-63 yenerek 2-2 eşitliği sağladı28 Mayıs 2019 Salı 22:03
İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final dördüncü maçında OGM Ormanspor, Konyaspor'u deplasmanda 68-63 mağlup ederek seride durumu 2-2 yaptı.
Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 30-29 önde geçen OGM Ormanspor, müsabakayı da 68-63 kazandı.
İki takım arasıda serinin beşinci ve son maçı 31 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da oynanacak. M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşmayı kazanacak ekip, finale yükselecek.
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