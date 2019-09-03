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Türkiye Barolar Birliğinden Anıtkabir ziyareti

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile beraberindeki heyet, birliğin kuruluşunun 50. yıl dönümü ve yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

03 Eylül 2019 Salı 16:04
Türkiye Barolar Birliğinden Anıtkabir ziyareti

ANKARA (AA) - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile beraberindeki heyet, birliğin 50. kuruluş yıl dönümü ve 2019-2020 adli yılı açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Feyzioğlu ile Türkiye Barolar Birliği Yönetim, Disiplin, Denetleme Kurulu üyeleri, Amasya Barosu Başkanı Ahmet Melik Derindere ve Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Feyzioğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Feyzioğlu, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Cumhuriyet'imizin temel ilkeleri ışığında, insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti mücadelesini en önde ve kararlılıkla sürdüren Türkiye Barolar Birliği olarak, kuruluşumuzun 50. Yılı ve 2019-2020 Adli Yılı açılışı vesilesiyle huzurunuzdayız. Türkiye Barolar Birliği, barolar ve avukatlar olarak, Türkiye'nin birliği, dirliği ve refahının ancak ve ancak mücadelemizin ilk hedefi olan bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir yargı ile korunabileceğinin bilincindeyiz.

Başta hukuk uygulayıcıları olmak üzere her bir vatandaşımızın hukuka saygıyı içselleştirmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarına ve güçlü geleceğine yapılacak en büyük yatırım olacaktır. Bu hedefe el birliğiyle ulaşacağımıza ve milletimizin adalet paydasında kucaklaşacağına olan inancımız tamdır. Hukuk devletinin, demokrasinin ve bağımsız yargının teminatı olan savunmanın temsilcileri olarak, hukukun üstünlüğü mücadelesine yılmadan devam edeceğimize aziz hatıranız önünde bir kez daha söz veriyoruz. Gücümüz, onurlu geçmişimiz, yolumuz, bize göstermiş olduğunuz, aklın ve bilimin yoludur. En derin saygılarımızla."

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:04
  1. Metin Feyzioğlu
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