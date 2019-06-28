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Türkiye Bankalar Birliği'nden futbol kulüplerinin borç yapılandırmasına ilişkin açıklama

Türkiye Bankalar Birliği:- "Futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının bir bütünlük içinde yönetilmesi amacıyla kulüplerimiz ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmaları devam etmektedir"- "Yeniden vadelendirmede ve yapılandırmada borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu değildir"

28 Haziran 2019 Cuma 19:34
Türkiye Bankalar Birliği'nden futbol kulüplerinin borç yapılandırmasına ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının bir bütünlük içinde yönetilmesi amacıyla kulüpler ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

TBB tarafından yapılan açıklamada, "Futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının bir bütünlük içinde yönetilmesi amacıyla kulüplerimiz ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalarımız tamamlandıkça ilgili kulüplerimiz yasal prosedürler çerçevesinde açıklamalarını yapacaklardır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu çalışmalarla futbol kulüplerinin mali bünyelerinin güçlendirilerek çağdaş bir yapıda faaliyet göstermelerini temin edecek kurallar ve ilkeler çerçevesinin belirleneceği aktarılan açıklamada, yeniden vadelendirmede ve yapılandırmada borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

Yapılandırmaya konu olan finansal borçların iki yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam beş yıl süre ile vadelendirileceği vurgulanan açıklamada, "Futbol kulüplerinin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir. Bankalarımızın, kulüplerimizle ilişkisi ticari olup bundan sonra da aynı profesyonel anlayışla devam edecektir." denildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 19:34
  1. TBB

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