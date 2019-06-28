0553 313 94 23

Türkiye Bankalar Birliği: "Yapılandırmada borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu değildir"

28 Haziran 2019 Cuma 19:14
Türkiye Bankalar Birliği: "Yapılandırmada borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu değildir"
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 19:14
  1. Türkiye Bankalar Birliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da
    1. TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da
    2. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    3. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
    4. Çanakkale için sağanak uyarısı
    5. Trabzonspor borçlarını yapılandırdı
    6. Evin Demirhan'dan bronz madalya
    7. Şehit Piyade Er Kadir Yıldırım son..
    8. Türkiye Bankalar Birliği:"Kulüplerin..
    9. Karadeniz'deki gazeteciler Bayburt'ta..
    10. 70 yaşındaki kadın, tartıştığı kızına..
    11. Türkiye Bankalar Birliği:..
    12. Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den..
    13. "Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği"..
    14. Türkiye Bankalar Birliği:..
    15. Almanya kavrulmaya devam ediyor
    16. Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa..
    17. Japonya'da hükümet cüzzam hastalarının..
    18. Yavuz Erkut kimdir? Ekrem İmamoğlu..
    19. Türkiye Bankalar Birliği:..
    20. Sancaktepe’de pompalı tüfekle..
    21. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya:..
    22. Mehmet Çakılcıoğlu kimdir? Mehmet..
    23. Güdül’ün Çağa köyüne bilgi köprüsü
    24. Ekrem İmamoğlu ilk atamalarını yaptı
    25. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    26. İsrail askerleri Gazze sınırında 21..
    27. Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul..
    28. Ortahisar Belediyesi, 61 öğrenciye 61..
    29. Bodrum’da asırlık kilimler görücüye..
    30. Sokakta uyuşturucu satışına 4 tutuklama
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Tehlike o ülkeden geliyor
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Tehlike o ülkeden geliyor