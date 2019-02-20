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Türkiye Bankalar Birliği: "S&P'nin açıklamaları temelsiz ve son dönemdeki toparlanmayı dikkate almıyor."

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:58
Türkiye Bankalar Birliği: "S&P'nin açıklamaları temelsiz ve son dönemdeki toparlanmayı dikkate almıyor."

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:58
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