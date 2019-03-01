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Türkiye Bankalar Birliği: "Kredilerde aylıkyüzde 1,54, yıllık yüzde 18,48 faiz oranı uygulanacaktır."

Türkiye Bankalar Birliği: "Kredilerde aylıkyüzde 1,54, yıllık yüzde 18,48 faiz oranı uygulanacaktır."

01 Mart 2019 Cuma 10:55
Türkiye Bankalar Birliği: "Kredilerde aylıkyüzde 1,54, yıllık yüzde 18,48 faiz oranı uygulanacaktır."

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:55
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