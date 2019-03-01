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Türkiye Bankalar Birliği: "Krediler, ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 1,5 milyon TL'ye kadar kullandırılabilecek."

Türkiye Bankalar Birliği: "Krediler, ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 1,5 milyon TL'ye kadar kullandırılabilecek."

01 Mart 2019 Cuma 10:54
Türkiye Bankalar Birliği: "Krediler, ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 1,5 milyon TL'ye kadar kullandırılabilecek."

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:54
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