Türkiye, Balkanlar’daki evrakına sahip çıkan güce kavuştu

Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Kuzey Makedonya sınırları içerisinde tespit ettikleri 133 bin Osmanlıca belgenin dijital ortama aktarıldığını belirterek “Artık Türkiye; Balkanlar’daki evrakına sahip çıkan, onları dijital ortama alan, onları koruyan, onları tasnif eden, onları dünya kamuoyuyla paylaşan bir güce kavuşmuştur” dedi.

Kuzey Makedonya Devlet Arşivi ile Devlet Arşivleri Başkanlığı arasında iş birliği protokolünün imzalanması kapsamında Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan Ünal, iki ülke arasındaki arşiv iş birliği, bu bölgelerdeki Osmanlıca evraklar ve bunların dijital ortama aktarılması gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Makedonya ve Türkiye arasında arşivler alanında 1990’lardan bu yana iş birliğinin devam ettiğini anımsatan Ünal, şu anda iki ülkenin devlet arşivleri arasında bugüne kadar yapılan en kapsamlı anlaşmanın imzalandığını ifade etti.

Ünal, şöyle devam etti: “Şu an itibarıyla da tüm Kuzey Makedonya sınırları içerisinde bizim tespit ettiğimiz 133 bin Osmanlıca belgenin görüntüleri dijital ortama aktarıldı. Bunlar Türkiye’de de Devlet Arşivleri Başkanlığı uhdesine alındı. Bunların daha da güzel olanı, Osmanlıca uzmanlar tarafından tasnifleri tek tek yapıldı. Tasnifleri yapıldığı için de şu anda araştırmaya açıldı. Yani dolayısıyla artık burada ciddi anlamda daha önceki yıllarda yapılan çalışmaların artık zirvesi yaşanmış oldu.”

Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Sırbistan’da bu yönde çok önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Ünal, “Bugün gelinen noktada biz 500 binin üzerindeki Osmanlıca belgeyi dijital ortama aldık ve Türkiye’ye aktardık. Daha çalışma orada devam ediyor. Muhtemelen bir iki dönem daha devam edecek. Yani önümüzde 2019’un sonuna kadar devam edecek bir proje var” diye konuştu.

Türkiye’nin geleceğe matuf hizmetler yürüttüğünün altını çizen Ünal, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) bu yeni hükümet sistemiyle birlikte özellikle Devlet Arşivleri Başkanlığını Cumhurbaşkanlığı uhdesine almıştır. O yüzden faaliyetlerimiz de hız kazanmıştır. Balkanlar’daki bu tarihi kültürel konuların desteklenmesi konusunda her zaman talimatları vardır. Biz de Türkiye’deki kurumlar olarak bir araya geliyoruz, her zaman Balkanlar’da neler yapabiliriz, geleceğe yönelik çalışmaları yapıyoruz. Artık Türkiye; Balkanlar’daki evrakına sahip çıkan, onları dijital ortama alan, onları koruyan, onları tasnif eden, onları dünya kamuoyuyla paylaşan bir güce kavuşmuştur. Hamdolsun büyük bir şekilde bu faaliyetleri yürütüyoruz. Daha da Balkanlar’daki bu çalışmalar, ortak yayınlar, ortak sergiler ve birçok ortak faaliyet konusunda da bize hız verecektir.”