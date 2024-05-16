Türkiye, BAE arasında ticaret! BAE'li şirket Türkiye'den dondurulmuş patates alacak... Tercihte Türkiye 1. sırada

Birleşik Arap Emirlikleri, 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile Türkiye’nin Körfez Bölgesindeki en büyük ticaret partneri konumunda yer alıyor. Müteahhitlikten, gastronomiye ve lojistiğe; finanstan, sağlığa, eğitime ve turizme çeşitli hizmet sektörlerinde küresel anlamda markalaşmış pek çok Türk firması Birleşik Arap Emirlikleri’nde başarılı işlere imza atıyor.

BAE’nin Türkiye’deki yeni yatırımları ve ticari iş birliklerinin sayısı katlanarak artarken, ülkeden Türkiye’deki ihracatçıları heyecanlandıracak ithalat talepleri de gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda BAE’den ilan bırakan ithalatçı bir firma, Türkiye’den dondurulmuş parmak patates ithal edeceğini belirtti.

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