Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan ortak tatbikat

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan ortak tatbikat27 Ağustos 2019 Salı 09:47
BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla, bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı yapılacak.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül'de başlayacak tatbikatta üç ülkenin askeri birimleri ve ilgili devlet kurumlarının temsilcileri bölgesel ekonomik projelerin korunmasına yönelik görevler icra edecek.
Eternity-2019 ismi verilen tatbikat 6 Eylül'e kadar sürecek.
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