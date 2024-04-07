Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki gümrük anlaşması Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu Projesi Kapsamında Gümrük Transit İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına Yönelik Ön Veri Değişimine İlişkin Anlaşma'nın onaylanması kararı Resmi Gazete'de yer aldı.
18 Ağustos 2022 tarihinde Bakü'de imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu Projesi Kapsamında Gümrük Transit İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına Yönelik Ön Veri Değişimine İlişkin Anlaşma'nın onaylanması kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.