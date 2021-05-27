Milli maç saat kaçta sorusu ile Türkiye Azerbaycan maçı öncesi araştırmalar devam ediyor. Euro 2020 öncesi hazırlıkları kapsamında A Milli Takım'ımız, Azerbaycan'ı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve aday kadro futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye Azerbaycan maçı ne zaman, hangi kanalda?