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Spor Türkiye Azerbaycan maçı ne zaman, hangi kanalda?
Spor

Türkiye Azerbaycan maçı ne zaman, hangi kanalda?

Milli maç saat kaçta sorusu ile Türkiye Azerbaycan maçı öncesi araştırmalar devam ediyor. Euro 2020 öncesi hazırlıkları kapsamında A Milli Takım'ımız, Azerbaycan'ı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve aday kadro futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye Azerbaycan maçı ne zaman, hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-05-27 17:19:00 -
Türkiye Azerbaycan maçı ne zaman, hangi kanalda?

A Milli'ler kadeş ülke Azerbaycan'ın milli takımını konuk edecek. Karşılaşma öncesinde sporsevler başta belirttiğimiz soruların cevabını araştırıyor. İşte Türkiye Azerbaycan maçı detayları...

Türkiye Azerbaycan maçı ne zaman, hangi kanalda?

Türkiye - Azerbaycan maçı 27 Mayıs Perşembe günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

TÜRKİYE: UĞURCAN, MERT, MERİH, ÇAĞLAR, UMUT, OKAY, OZAN, HAKAN, CENGİZ, KENAN, ENES

AZERBAYCAN: BALAYEV, A.HÜSEYNOV, B.HÜSEYNOV, MEDVEDEV, BADALOV, KRİVOTSYUK, İBRAHİMLİ, MAHMUDOV, CAFARGULİYEV,
GHORBANİ, ŞEYDAYEV

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)

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