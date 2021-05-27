Türkiye-Azerbaycan maçı kaç kaç? Türkiye-Azerbaycan maçı canlı skor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlık mücadelesinde Türkiye Azerbaycan karşısında moral depoladı. Türkiye Azerbaycan mücadelesi sona erdi. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada skor merak ediliyor.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLK 11'LER

TÜRKİYE: Altay Bayındır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Rıdvan Yılmaz, Kaan Ayhan, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu

AZERBAYCAN: Balayaev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Cafarguliyev, Mahmudov, Karayev, Abbas Hüseynov, İbrahimli, Alaskarov, Sheydayev

Türkiye-Azerbaycan maçı kaç kaç bitti?

Türkiye-Azerbaycan: 2-1

6. dakikada milli takım gole yaklaştı. Cengiz Ünder'in sol kanattan kullandığı kornerde, arka tarafa açılan topa Kaan Ayhan kafayı vurdu. Savunmadan dönen topa, ceza sahası önünde bekleyen Orkun bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

28. dakikada Azerbaycan öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Abbas Hüseynov'un ceza sahasına yerden gönderdiği pasta, Makhmudov plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Altay'ın üzerinden filelere gönderdi: 0-1.

32. dakikada kaleci Altay'ın hatalı pasını ceza sahası önünde kontrol eden İbrahimli, bekletmeden pasını ceza sahasındaki Sheydaev'e attı. Bu oyuncunun dönerek vuruşunda, kaleci Altay ayaklarıyla gole izin vermedi.

34. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Orkun Kökçü'nün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Halil Dervişoğlu, kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

44. dakikada Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı ortayı savunma kafa ile ceza sahası dışına gönderdi. Topu önünde bulan Orkun, ayak içiyle sert vurdu, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada milli takım öne geçti. Cengiz'in sağ kanattan kullandığı kornerde savunmadan seken topa penaltı noktası üzerinde Merih vurdu. Kaleciden dönen topa altıpas içinde ayak koyan Kaan Ayhan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

45inci dakikada ay yıldızlı takım sağdan Cengiz ile köşe vuruşu kullanırken, bu oyuncunun ortaladığı top Merihin önünde kaldı. Merihin vuruşunda top kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Kaan Ayhan topu ağlara gönderdi: 2-1.

A Milli Takım ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya her iki takım da temkinli başlarken, ay yıldızlı ekip sıkça rakip kaleyi yokladı.

71inci dakikada Azerbaycan Milli Takımı’ndan Ali Ghorbani, kaleci Altaya yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart görürken, Altay bu pozisyon sonrası sakatlanarak oyundan çıktı. Altayın yerine maçın kalan dakikalarında kaleyi Gökhan Akkan korudu.

83üncü dakikada ise Halil Akbunar sakatlanarak oyundan çıkarken yerine Ozan Tufan oyuna girdi.

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Antalyadaki hazırlık kampı dahilinde Azerbaycan Milli Takımı ile oynadığı özel maçı 2-1lik skorla kazandı.