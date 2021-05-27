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Spor Türkiye Azerbaycan maçı izle | Milli maç saat kaçta?
Spor

Türkiye Azerbaycan maçı izle | Milli maç saat kaçta?

Türkiye Azerbaycan maçı hangi kanalda? Türkiye, hazırlık maçı kapsamında Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler milli maçın ne zaman hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, milli maç saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-05-27 19:56:00 -
Türkiye Azerbaycan maçı izle | Milli maç saat kaçta?

Türkiye-Azerbaycan maçı bu akşam Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Milli maç TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

TRT SPOR frekansı şöyle:

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: ¾

TRT SPOR CANLI YAYIN İÇİN TIKYANIZ

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