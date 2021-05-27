Türkiye Azerbaycan maçı izle | Milli maç saat kaçta?
Türkiye Azerbaycan maçı hangi kanalda? Türkiye, hazırlık maçı kapsamında Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler milli maçın ne zaman hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, milli maç saat kaçta?
Türkiye-Azerbaycan maçı bu akşam Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Milli maç TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
TRT SPOR frekansı şöyle:
Kanal adı: TRT SPOR HD
Uydu: Türksat
Frekans: 11054
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V - Dikey Batı
FEC: ¾
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