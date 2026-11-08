Türkiye-Azerbaycan kardeşliği vurgusu yaptı! Kılıçdaroğlu’ndan “Karabağ Zaferi” açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Karabağ Zaferi'nin, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini ve Türk dünyasının birlik ve dayanışmasını daha da güçlendirmesini diledi.

Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Kasım'ın, kardeş Azerbaycan'ın Karabağ'da kazandığı tarihi zaferin, milli birlik ve beraberliğin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu belirtti.

Karabağ Zaferi'nin, Azerbaycan Türklerinin vatan topraklarına sahip çıkma kararlılığını bütün dünyaya gösterdiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, zaferin yalnızca Azerbaycan'da değil, Türkiye'de ve bütün Türk dünyasında büyük bir gurur ve sevinçle karşılandığını vurguladı.

Kılıçdaroğlu, zaferin, aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin ve dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizler için Azerbaycan'ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü her zaman milli bir meseledir. Çünkü Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağ, yalnızca ortak tarihimize, dilimize ve kültürümüze değil, aynı zamanda ortak kaderimize ve geleceğimize dayanmaktadır. Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir. Karabağ'da kazanılan zafer, kardeş Azerbaycan'ın olduğu kadar bizim de gururumuzdur. Bu anlayışla Türkiye ve Azerbaycan, dün olduğu gibi bugün de iyi günde de zor günde de birbirinin yanında olmaya devam edecektir.

Karabağ'ın özgürlüğü ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. Kardeş Azerbaycan halkının 8 Kasım Zafer Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu tarihi zaferin, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini ve Türk dünyasının birlik ve dayanışmasını daha da güçlendirmesini diliyorum."