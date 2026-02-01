  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ankara’da kritik kabul: Devlet Bahçeli, Abdurrahman Mustafa ile bir araya geldi Dünya SİHA ihracat pazarının lideri 2025’te de Baykar oldu Hakan Fidan canlı yayında Erdoğan’ı anlattı! Biz uyurken o nöbette! Kapalı kapılar ardında Kirli pazarlık: CHP’nin "demokrasi" tiyatrosunda halktan ne saklanıyor? Akkuyu’ya saldıranların asıl karın ağrısı ne? Erem Şentürk, İsrail militanlarının ve Deniz Zeyrek’in maskesini düşürdü! Milli değil Zilli görüş! CHP ve SP’de akıl tutulması? Şara’yı terörist gördüler, İsrail bayrağı açan Dürzilere sahip çıktılar Yönetmelik Resmi Gazete'de! Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uygulanacak Almanya ordusu kilitlendi! Carlson: Müslüman gençler engel İsrail’de Filistinlilere idam tartışması: Yasa teklifi “ırksallaştırılmış” eleştirisi aldı Organ hırsızı İsrail’den kan donduran hamle: Filistinli şehitlerin organlarıyla rekor peşindeler!
Kobi Türkiye-Azerbaycan iş dünyası Bakü’de buluştu!
Kobi

Türkiye-Azerbaycan iş dünyası Bakü’de buluştu!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye-Azerbaycan iş dünyası Bakü’de buluştu!

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 'Türkiye-Azerbaycan iş dünyasında yeni ufuklar' toplantısında, iki ülke arasındaki ekonomik iş birlikleri, yatırım fırsatları ve üçüncü ülkelerde ortak projeler ele alındı.

Bakü’de gerçekleştirilen “Türkiye-Azerbaycan iş dünyasında yeni ufuklar” başlıklı toplantı, iki kardeş ülkenin iş dünyasını bir araya getirdi. Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) tarafından düzenlenen toplantıya Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, TÜİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Büyükfırat, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Memmedov ve iş insanları katıldı.

 

Karşılıklı yatırım ortamı

Büyükelçi Akgün, toplantıda yaptığı konuşmada, iki kardeş ülke arasındaki stratejik ortaklığın ekonomik alanda da başarıyla sürdüğünü belirterek, iş dünyası arasındaki temasların artmasının karşılıklı yatırım ortamına olumlu katkı sağladığını vurguladı.

 

Akgün, Türk ve Azerbaycanlı iş insanlarının üçüncü ülkelerde iş yapmasının önemine değinerek özellikle Türk dünyasında büyük fırsatların bulunduğunu vurguladı.

 

Akgün, büyükelçilik olarak iş insanlarını her zaman desteklediklerini ve desteklerinin bundan sonra da süreceğini ifade etti.

 

KOBİA Yönetim Kurulu Başkanı Memmedov da konuşmasında Azerbaycan'da girişimciliğin geliştirilmesine yönelik uygulanan devlet destek mekanizmaları, yerli ve yabancı yatırımcılar için mevcut imkanlar hakkında bilgi verdi.

 

TÜİB Yönetim Kurulu Başkanı Büyükfırat da Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin gelişim perspektifleri ve iş dünyası için oluşturulan fırsatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul’daki SKDM zirvesinde KOBİ mesajı
İstanbul’daki SKDM zirvesinde KOBİ mesajı

Kobi

İstanbul’daki SKDM zirvesinde KOBİ mesajı

KOBİ’lere OSB köprüsü geliyor
KOBİ’lere OSB köprüsü geliyor

Kobi

KOBİ’lere OSB köprüsü geliyor

Erzurumlu KOBİ’ler Güney Kore yolcusu!
Erzurumlu KOBİ’ler Güney Kore yolcusu!

Kobi

Erzurumlu KOBİ’ler Güney Kore yolcusu!

TÜBİTAK ve KOSGEB başvurularında KOBİ'ler neden zorlanıyor?
TÜBİTAK ve KOSGEB başvurularında KOBİ'ler neden zorlanıyor?

Kobi

TÜBİTAK ve KOSGEB başvurularında KOBİ'ler neden zorlanıyor?

Yeşil dönüşüm için büyük destek!
Yeşil dönüşüm için büyük destek!

Kobi

Yeşil dönüşüm için büyük destek!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23