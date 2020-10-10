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Aktüel Türkiye, Azerbaycan ile Ermenistan cephe hattındaki geçici ateşkes sürecini yakından takip ediyor
Aktüel

Türkiye, Azerbaycan ile Ermenistan cephe hattındaki geçici ateşkes sürecini yakından takip ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-10 12:28:47 -
Türkiye, Azerbaycan ile Ermenistan cephe hattındaki geçici ateşkes sürecini yakından takip ediyor

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında uygulanacak geçici ateşkes hakkında bilgi aldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Çavuşoğlu cephe hattındaki geçici ateşkes kararına ilişkin Rus mevkidaşı Lavrov ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu'nun, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan geçici ateşkes kararına ilişkin süreci yakından takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi.


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