EURO 2020 öncesinde hazırlık maçlarına çıkmayı planlayan A Milli Takım ilk hazırlık maçını kardeş ülke olan Azerbaycan ile yapacak. Ay yıldızlı ekip sahasında Azerbaycan’ı ağırlayacak. Peki, Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı ne zaman? Türkiye Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı ne zaman?

Türkiye, Azerbaycan’ı Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda ağırlayacak. Söz konusu karşılaşma 27 Mayıs tarihi saat 20.00’da başlayacak.

Türkiye ile Azerbaycan 10. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce 9 maçta karşılaşan iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Türkiye, 6 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Azerbaycan ise 1 kez kazanabildi. Geriye kalan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.