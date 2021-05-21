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Spor Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı ne zaman?
Spor

Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı ne zaman?

EURO 2020 için heyecanlı bekleyiş devam ederken takımlar, hazırlık maçlarına çıkmayı planlıyor. A Milli Takım ise kardeş ülke olan Azerbaycan ile hazırlık maçına çıkacak. 2020 Avrupa Şampiyonasına az bir zaman kala nefesler tutuldu. 11 Haziran’da başlayacak olan turnuva öncesinde hazırlık maçları olacak. Milliler, ilk hazırlık maçını Azerbaycan ile yapacak. Peki, Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı ne zaman? Türkiye Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 22:25:00 -
Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı ne zaman?

EURO 2020 öncesinde hazırlık maçlarına çıkmayı planlayan A Milli Takım ilk hazırlık maçını kardeş ülke olan Azerbaycan ile yapacak. Ay yıldızlı ekip sahasında Azerbaycan’ı ağırlayacak. Peki, Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı ne zaman? Türkiye Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı ne zaman?

Türkiye, Azerbaycan’ı Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda ağırlayacak. Söz konusu karşılaşma 27 Mayıs tarihi saat 20.00’da başlayacak. 

Türkiye ile Azerbaycan 10. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce 9 maçta karşılaşan iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Türkiye, 6 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Azerbaycan ise 1 kez kazanabildi. Geriye kalan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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