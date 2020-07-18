Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Dündar: "Azerbaycan yalnız değildir"

KOCAELİ (AA) - METİN GİRGİN - Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki göstererek, "Boş hayaller Ermenistan'a acı getirir, gözyaşı getirir." dedi.

Dündar, AA muhabirine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletinin dün olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi.

Ermenistan'ın soykırımcı ve devamlı bulanık suda balık avlayan bir devlet olduğunu, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini, Azerbaycan'ın ordusunun olmadığı, silahının bulunmadığı bir dönemde Rusların da desteğiyle işgal ettiğini belirten Dündar, bu nedenle bu kavganın bitmediğini, bitmesinin de mümkün olmadığını ifade etti.



Dündar, Ermenistan'ın ekonomik bir kriz içinde bulunduğunu, açlıkla karşı karşıya olduğunu ve iç siyasette kavga halinde olduklarını belirterek, bürokraside ve bakan seviyesinde birçok kişinin istifa ettiğini, ekonomik krizin yanında siyasi sorunlar da yaşandığını ve koronavirüs salgınının da ülkede ekstra bir kriz oluşturduğunu vurguladı.

Ermenistan'ın saldırılarda bulunduğu Tovuz'un son derece stratejik bir bölge olduğuna dikkati çeken Dündar, şöyle devam etti:



"Bakü-Tiflis-Kars demir yolu buradan geçiyor. Gaz boru hatları buradan geçiyor. Azerbaycan'ın şah damarıdır burası. Burayı almak demek Azerbaycan'ın Türkiye ile ilişkisinin kesilmesi, milyarlarca dolarlık yatırımların Ermenistan hakimiyetine geçmesi demektir. Ermenistan durup dururken niye bu tarihi seçti? Bunun için uluslararası siyaseti incelememiz lazım. Türkiye, Libya'da birileriyle karşı karşıyadır. Irak'ta yine öyle... Suriye'de etkinliğini ve gücünü ispat eden bir pozisyondadır. Burada Türkiye'nin de önünün kesilmesi hesabı, kitabı vardır Tovuz olayında. Azerbaycan'ın olduğu kadar Türkiye'nin de önü kesilmiş olur. Bu nedenle Tovuz'daki bu kavga, bu savaş küçüksenmeyecek bir savaştır."

- "Azerbaycan ordusu, 24 saatte Erivan'ı alacak güçtedir"

Azerbaycan'ın bölgesinde teknolojik, askeri ve silah olarak güçlü, çağdaş bir orduya sahip olduğunu belirten Dündar, "Azerbaycan ordusuna bir yılda sarf edilen para, Ermenistan'ın bütün bir yıllık bütçesine denktir. Azerbaycan ordusu her türlü teknolojik araç gerece sahiptir ve Türkiye'nin standartlarındadır. Özellikte bizim subaylarımız Azerbaycan ordusunu yetiştirip, eğitim vermektedir. Azerbaycan ordusu, eğer Rusya ve diğer devletlerin Ermenistan'a desteği olmadığı takdirde, 24 saatte Erivan'ı alacak güçtedir." dedi.

Dündar, savaşın bitmesi ve Kafkaslara barışın gelmesi için mutlaka Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları sahibine iade etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu açıkça ifade ettiğini söyleyen Dündar, "İlk açıklama Sayın Cumhurbaşkanımız seviyesinde yapıldı. Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız yaptı. Parlamentoda grubu bulunan dört siyasi parti de ortak açıklama yaptı. Federasyonumuza yüzlerce mesaj geliyor. 'Sayın Başkanım, kardeş Azerbaycan'ın yanında savaşmaya hazırız. Gitme niyetindeyiz. Nasıl gidebiliriz?' diye samimi ve inançlı taleplerle karşılaşıyoruz. Türkiye, topyekun Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycan yalnız değildir. Azerbaycan dünün Azerbaycan'ı değildir. Herkesin aklı selim düşünceli hareket etme mecburiyeti vardır." diye konuştu.

- "Boş hayaller, Ermenistana acı getirir, gözyaşı getirir"

Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye topraklarına yönelik boş hayaller peşinde koştuğunu ve artık aklını başına alması gerektiğini dile getiren Dündar, "Boş hayaller Ermenistan'a acı getirir, gözyaşı getirir. Geçmişte olduğu gibi Ermenistan rüzgar ekiyor, fırtına biçecektir. Buradan uyarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dündar, "Artık Azerbaycan halkı barıştan umudunu kesmiştir çünkü barışı savunan devletler çifte standart içindedir. Azerbaycan artık hakkını korumak zorundadır. Tek taraflı barış olmaz. Barışın olabilmesi için hak ve adaletin tecelli etmesi lazım. Bunun için de Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan vazgeçmesi lazım." sözlerine yer verdi.



