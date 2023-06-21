"Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkinin dünyada bir benzeri yok"
Azerbaycanlı Ekonomist Şahin İbadov, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin dünyada bir benzeri olmadığını belirterek: "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin elbette çok eski bir tarihi var. Ancak bu ilişkilerin daha üst düzeye ve stratejik ittifak aşamasına getirilmesi tesadüfen olmamıştır. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan'ın faaliyetleri sonucunda mümkün olmuştur. Liderlerimizin kararlı siyasi iradesi sonucunda milletlerimizin hayali gerçek olmuştur" dedi.
Şahin İbadov, Azerbaycan'ın kültür başkenti ve Karabağ'ın özgürlük simgesi Şuşa'da iki yıl önce imzalanan Şuşa Deklarasyonu'nun ilişkilerin daha da güçlenmesinde özel bir rolü olduğunu vurguladığı açıklamasında, bu deklarasyonla birlikte Kafkasya’da dengelerin Türkiye ve Azerbaycan lehine yeniden belirlendiğini kaydetti.
İbadov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçildikten sonra Azerbaycan'a yaptığı ilk resmi ziyaretin Türkiye’nin tarihi devlet geleneklerinden kaynaklandığını ancak çok ciddi stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Şahin İbadov, "O yüzden bu gezi sıradan bir olay değil. Bu, Ermenistan ve hamilerine yönelik ciddi bir siyasi mesajdır. Birlikteyiz ve sonsuza kadar birlikte olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyevin dediği gibi Türkiye-Azerbaycan iki millet, tek devlet ve tek yumruktur" değerlendirmesinde bulundu.