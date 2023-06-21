"Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkinin dünyada bir benzeri yok"

Şahin İbadov, Azerbaycan'ın kültür başkenti ve Karabağ'ın özgürlük simgesi Şuşa'da iki yıl önce imzalanan Şuşa Deklarasyonu'nun ilişkilerin daha da güçlenmesinde özel bir rolü olduğunu vurguladığı açıklamasında, bu deklarasyonla birlikte Kafkasya’da dengelerin Türkiye ve Azerbaycan lehine yeniden belirlendiğini kaydetti.

İbadov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçildikten sonra Azerbaycan'a yaptığı ilk resmi ziyaretin Türkiye’nin tarihi devlet geleneklerinden kaynaklandığını ancak çok ciddi stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Şahin İbadov, "O yüzden bu gezi sıradan bir olay değil. Bu, Ermenistan ve hamilerine yönelik ciddi bir siyasi mesajdır. Birlikteyiz ve sonsuza kadar birlikte olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyevin dediği gibi Türkiye-Azerbaycan iki millet, tek devlet ve tek yumruktur" değerlendirmesinde bulundu.