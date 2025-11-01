  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Türkiye ayağa kalkmıştı! Mersin Valiliğinden açıklama
Gündem

Türkiye ayağa kalkmıştı! Mersin Valiliğinden açıklama

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Türkiye ayağa kalkmıştı! Mersin Valiliğinden açıklama

Mersin Valiliği çocuğuna kötü muamelede bulunan anneye ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Mersin'de bir anne, 'istemiyorum seni defol' diyerek küçük çocuğunu ağlattı" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Haber üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede, anne B.G'nin 15 Eylül'de çocuğuyla yurt dışına çıktığı ve halen Türkiye'de bulunmadığı tespit edilmiştir. Aileye yönelik sosyal inceleme süreci sürmekte olup, annenin Türkiye'ye dönüşü sonrasında gerekli idari işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir."

Türkiye'de bir ilk! Valilik harekete geçti: Kütahya'da imitasyon altın satışı yasaklandı!
Türkiye'de bir ilk! Valilik harekete geçti: Kütahya'da imitasyon altın satışı yasaklandı!

Aktüel

Türkiye'de bir ilk! Valilik harekete geçti: Kütahya'da imitasyon altın satışı yasaklandı!

Valilik açıkladı! Bayrampaşa'da seçim yenilecek
Valilik açıkladı! Bayrampaşa'da seçim yenilecek

Gündem

Valilik açıkladı! Bayrampaşa'da seçim yenilecek

29 Ekim afişlerini görenler gözlerine inanamadı! Valilik apar topar harekete geçti
29 Ekim afişlerini görenler gözlerine inanamadı! Valilik apar topar harekete geçti

Gündem

29 Ekim afişlerini görenler gözlerine inanamadı! Valilik apar topar harekete geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23