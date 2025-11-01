Türkiye ayağa kalkmıştı! Mersin Valiliğinden açıklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Mersin'de bir anne, 'istemiyorum seni defol' diyerek küçük çocuğunu ağlattı" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Haber üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede, anne B.G'nin 15 Eylül'de çocuğuyla yurt dışına çıktığı ve halen Türkiye'de bulunmadığı tespit edilmiştir. Aileye yönelik sosyal inceleme süreci sürmekte olup, annenin Türkiye'ye dönüşü sonrasında gerekli idari işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir."