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Medya Türkiye ayağa kalkacak! FETÖ'cüler, o raporu muhalefete vermiş
Medya

Türkiye ayağa kalkacak! FETÖ'cüler, o raporu muhalefete vermiş

Özellikle KHK’larla ilgili organizasyonlarda başı çeken FETÖ’cülerin, 6’lı masa partilerine baskı yaparak KHK kapsamında ihraç edilenlerin tümünün iadesinin gerçekleştirilmesi için çalışmalarda bulunduğuna dikkat çeken Nedim Şener, bomba bir konuyu gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 10:36:00 -
Türkiye ayağa kalkacak! FETÖ'cüler, o raporu muhalefete vermiş

Özellikle KHK’larla ilgili organizasyonlarda başı çeken FETÖ’cülerin, 6’lı masa partilerine baskı yaparak KHK kapsamında ihraç edilenlerin tümünün iadesinin gerçekleştirilmesi için çalışmalarda bulunduğuna dikkat çeken Nedim Şener, bomba bir konuyu gündeme getirdi. Bir kısmı yurtdışına kaçan firari FETÖ’cülerin de katılımı ile; 21 Haziran 2022 tarihinde OHAL Komisyonları Kararları, ByLock kullanımı, örgüt irtibat ve iltisakını ortaya koyan delillerin itibarsızlaştırılması ile örtüşen iddia ve çıkarımların yapıldığı, “Muhalefet Partilerinin KHK Sorununa Yaklaşımı: ADİL ÇÖZÜM İÇİN YOL HARİTASI” başlıklı bir rapor hazırlandığını ve bu raporun muhalefete verildiğini belirten Şener, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"(...) Özellikle KHK’larla ilgili organizasyonlarda başı çeken FETÖ’cüler, 6’lı masa partilerine baskı yaparak KHK kapsamında ihraç edilenlerin tümünün iadesinin gerçekleştirilmesi için çalışmalarda bulunuyor. Böylece, gerçek mağdurların arasına girip kendi suçlarını da aklamaya çalışıyorlar. Bir yandan 6’lı masa üzerinde baskı kurup siyaset üzerinde etki yaratırken, kendilerini kapsamayan her çözüm önerisini sabote ederek,gerçek mağdurların sorununun çözümünü de engelliyorlar.

DELİLLERİ İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇALIŞMASI

FETÖ’cülerin başını çektiği KHK’lılar, Eylül 2018’den itibaren 69 ilde örgütlendiler ve zaman içinde kendilerine “birlik” adı vermeye başladılar. Sosyal medyayı etkin kullanıp YouTube kanalları da açtılar. Clubhouse, Jitse Meet, Zoom ve Spaces isimli internet tabanlı video konferans uygulamaları üzerinden zaman zaman kendilerine destek veren siyasi isimlerinde katıldığı etkinlikler düzenlediler.

CHP, HDP, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Doğru Parti, Yeşil Sol Parti, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, EMEP gibi siyasi partilerden destek aldılar. İYİ Parti ise desteğini Meral Akşener’in il ziyaretleri sırasında KHK’lıları dinleme şeklinde gösteriyor. FETÖ’cülerin başını çektiği KHK’lıların bir diğer amacı, örgütün uzun zamandır üzerinde durduğu, örgüt üyeliğine ilişkin Bylock, ankesör, Bank Asya, sendika üyeliği, örgüt ile irtibat ve iltisak gibi hukuken kabul edilen delilleri itibarsızlaştırma çalışması.

RAPOR HAZIRLAYIP MUHALEFETE VERDİLER

Bunun için de bir kısmı yurtdışına kaçan firari FETÖ’cülerin de katılımı ile; 21 Haziran 2022 tarihinde OHAL Komisyonları Kararları, ByLock kullanımı, örgüt irtibat ve iltisakını ortaya koyan delillerin itibarsızlaştırılması ile örtüşen iddia ve çıkarımların yapıldığı, “Muhalefet Partilerinin KHK Sorununa Yaklaşımı: ADİL ÇÖZÜM İÇİN YOL HARİTASI” başlıklı bir rapor hazırladılar. Yurtiçindeki yazılı ve görsel medyada çok az yer bulabilen, buna karşın Türkçe yayın yapan ve yabancı vakıf ve fonlardan maddi destek alan internet siteleri üzerinden propaganda yapan KHK Sosyal Medya Kurulu isimli WhatsApp grubu içerisinde yer alan kişiler tarafından, Zoom programı üzerinden, 3 Eylül 2022 günü saat 21.00 sıralarında, aralarında il temsilcilerinin de bulunduğu 78 kişinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

“Gündeme Dair Değerlendirme ve KHK’lı Platformları Birliği Yol Haritası” başlıklı bildiride şu satırlar dikkat çekiciydi: “Siyasi partiler nezdinde Altılı Masa (Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti, İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi) ve 3. Yol Demokrasi İttifakı bileşenleriyle yapılan görüşmeler, KHK sorununun kamusal alana taşınmasına, meşru bir mücadelenin yürütüldüğünün gösterilmesine katkı sağlamıştır. Bu konuda özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun KHK’lılara ve KHK sorununa ilişkin sözleri sonrası bugün konunun bütün ana akım medya ve alternatif medyada konuşulmasını sağlamıştır.”

6’LI MASAYA ÖZEL OPERASYON

Bir de seçime doğru giderken “yol haritası” yapıldı. Buna göre KHK’lılar şu konuları gündemde tutacak: “OHAL ilanıyla birlikte anayasal düzenin ortadan kaldırıldığı KHK’ların bir tasfiye aracı olduğunun kamuoyu nezdinde gündemde tutulması sağlanacak.

KHK’ların hukuki değil, siyasi kararlar ile oluşturulduğu, dolayısıyla göreve iadelerde hiçbir ayrımcılık yapılmaması, KHK’lıların eski görevlerine, unvanlarına ve statülerine uygun şekilde getirilmesi talep edilecek. Hem siyasi partiler hem toplumsal muhalefet hem de KHK’lılara bu sorunun bir işe iade sorunu olmadığı, temel hak özgürlüklerle birlikte bir hukuk sorunu olduğu anlatılacak. Kamuoyunda veya medyada KHK sorununu konuşma potansiyeli olan politikacı, gazeteci veya kanaat önderlerine ulaşılacak.

Altılı masanın en büyük ortağı olarak CHP’nin somut bir belge yayınlaması sağlanacak.

Altılı masadan çıkacak olan sonuç bildirgelerinde KHK sorununun çözümüne dair ifadelerin yer almasını sağlamak adına kamuoyu baskısı oluşturulacak.”

Dikkat ederseniz, FETÖ’cü KHK’lıların hazırladığı strateji zaten 6’lı masanın üyeleri tarafından değişik boyutlarıyla uygulanıyor. Ama onlar, bunu kendi fikirleriymiş gibi pazarlıyorlar. Oysa planın ne olduğu ve arkasında kimin olduğu biliniyor.

Ama başaramayacaklar, FETÖ’yü devletin kalbine yerleştiremeyecekler."

 

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Yorumlar

Vatandaş

Algı yaratma peşindesiniz.O fetöcüleri 6lı masa getirmedi İçiniz fetö dolu.Ama iş insanı ,belediye başkanı,milletvekili,bakan Mamanız kesilecek diye algı oluşturuyorsunuz. Gerçi 6 lı dediklerinizde aynı olacak.Bdlediyelerde dönen rüşvet,israf ,adam kayırma. Ahlak olmayınca

Salihce

1. KHK tam bir zulümdür.2. Her bir birey gibi KHK lılar hakkını arayıp derdini anlatabilir ve siyasi partilerle görüşmesi kadar doğal bir şey olamaz.3. Nedim Şener bu , yani , neyse ….
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