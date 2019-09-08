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"Türkiye Avrupa'nın göç yükünü de üstleniyor"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı: - "Bizim 18 Mart 2016’da AB ile varmış olduğumuz bir mutabakat var. Bu mutabakatın gereklerinin yerine getirilmesini bekliyoruz"- "Türkiye göç konusunda bir adım attığı zaman sadece kendi üzerindeki göç yükünü değil, aynı zamanda Avrupa’nın göç yükünü üstleniyor. Dolayısıyla tüm Avrupa ülkelerinin Türkiye gibi göç yüküne el atmaları ve Türkiye'nin üzerindeki ağır yükü paylaşmaları gerekiyor"- "Son dönemde Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler oldukça gelişti. Ziyaretler ve temaslar artmaya başladı"

08 Eylül 2019 Pazar 20:45
"Türkiye Avrupa'nın göç yükünü de üstleniyor"

BERLİN (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin, 18 Mart 2016’da Avrupa Birliği (AB) ile vardığı mutabakatın gereklerinin yerine getirilmesini beklediğini söyledi.

Kaymakcı, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen tüketici elektroniği fuarı IFA 2019’a katılan Türk şirketlerinin stantlarını ziyaret etti ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Göç konusunun küresel bir mesele olduğunu ifade eden Kaymakcı, Türkiye’nin şu anda göç krizini en fazla üstlenen ülke konumunda bulunduğunu belirtti.

"Dolayısıyla bizim 18 Mart 2016’da AB ile varmış olduğumuz bir mutabakat var. Bu mutabakatın gereklerinin yerine getirilmesini bekliyoruz." diyen Kaymakcı, bu konuda AB’nin gönüllü insani kabul programını başlatmasının önemine dikkati çekti.

Buna ilişkin iki yıldır AB’ye üye ülkeler arasındaki görüşmelerin devam ettiğini ve bu konuda atılmış somut bir adım bulunmadığını vurgulayan Kaymakcı, "Yine AB üyesi ülkelerin Türkiye’deki Suriyelilere yapması gereken mali yardımın arttırılmasını istiyoruz. Hem miktar olarak hem hızlı bir şekilde aktarılmasını istiyoruz. Bu konudaki beklentilerimizi sık sık dile getiriyoruz." dedi.

- "Avrupa ülkeleri Türkiye gibi göç yüküne el atmalı ve ağır yükü paylaşmalı"

Gelecek günlerde Suriye’deki bazı olumsuz gelişmelerin göç konusunu daha fazla gündeme getirme ihtimali barındırdığına işaret eden Kaymakcı, şöyle konuştu:

"Türkiye kendisinin yaratmadığı bu göç krizini Avrupa ile birlikte çözmek durumda. Türkiye bugün İran, Irak, Suriye sınırında sadece kendi sınırlarını korumuyor, aynı zamanda Avrupa’nın sınırlarını koruyor. Aynı zamanda NATO’nun sınırlarını koruyor. Türkiye göç konusunda bir adım attığı zaman sadece kendi üzerindeki göç yükünü değil, aynı zamanda Avrupa’nın göç yükünü üstleniyor. Dolayısıyla tüm Avrupa ülkelerinin Türkiye gibi göç yüküne el atmaları ve Türkiye'nin üzerindeki ağır yükü paylaşmaları gerekiyor. Biz umarız, önümüzdeki dönemde Avrupalı muhataplarımız bu konuda daha sağlam, daha somut, daha gerçekçi adımlar atacaktır.”

Türkiye'nin amacının ve hedefinin tüm ülkelerin çıkarına ve Suriyelilerin de haklarının korunacak şekilde göç krizini iyi yönetmek olduğunu belirten Kaymakcı, "Türkiye’nin mesajı budur." dedi.

- Siyasi istişarelerde bulunacak

Kaymakcı, Türkiye Almanya dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişareler için Berlin’e geldiğini ifade ederek, “Son dönemde Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler oldukça gelişti. Ziyaretler ve temaslar artmaya başladı.” dedi.

İki ülke dışişleri bakanlıkları arasında genel siyasi istişareler yapılacağını anlatan Kaymakcı, bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığında ve Başbakanlıkta hem dışişleri hem AB konularına bakan danışmanlarla görüşmelerde bulunacağını kaydetti.

Alman Meclisinde dışişleri ve AB komisyonları üyeleriyle de bir araya geleceklerini dile getiren Kaymakcı, çeşitli siyasi grupların temsilcileriyle görüşeceklerini ve bazı düşünce kuruluşlarında temaslarda bulunacaklarını aktardı.

Almanya’daki Türk ve Alman iş adamlarıyla da bir araya geleceğini belirten Kaymakcı, "Burada Türkiye Almanya ikili siyasi ilişkileri, ekonomik ticari ilişkileri ve yatırım ilişkilerini ele alacağız ama bunun yanında Türkiye AB ilişkileri ve bu bağlamda özellikle Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestisinin önünün açılması ve Türkiye-AB ilişkilerinin diğer boyutlarını da kapsamlıca ele alacağız.” şeklinde konuştu.

- "İhracatta rekor kırdık"

IFA 2019’a Türk şirketlerinin stantlarını ziyaretine ilişkin de değerlendirmede bulunan Kaymakcı, dünyaya ihracat yapan, aynı şekilde Türkiye’deki tüketicilerin nitelikli ürün beklentilerini karşılayan Türk firmalarını burada görmekten gurur duyduğunu söyledi.

Kaymakcı, “Bildiğiniz gibi ihracatta bu yıl rekorlar kırdık. Özellikle ihracatımızın büyük bir bölümünün AB ile olduğunu düşünürsek, gerek en büyük ticaret ortağımız Avrupa’da Almanya ile ilişkilerimizin geliştirilmesi gerek AB ile ilişkilerin geliştirilmesi bizim için çok önemli.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 20:45
  1. Almanya
  2. Berlin
  3. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı
  4. göç

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