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Türkiye Avrupa’nın gemilerini yapmaya talip

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Komisyoneri Violeta Bulc ve beraberindeki heyetle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

01 Mart 2019 Cuma 14:41
Türkiye Avrupa’nın gemilerini yapmaya talip

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Komisyoneri Violeta Bulc ve beraberindeki heyetle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.


İMEAK DTO‘nun İstanbul’da bulunan merkezinde düzenlenen “Maritime Business Dialogue” toplantısına Oda Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve yönetimi, Violeta Bulc ve beraberindeki heyetin yanı sıra ilgili bakanlıkların ve Türk denizcilik sektörünün önemli temsilcileri katıldı. Toplantıda denizcilik sektörü ve endüstrisinde Avrupa Birliği ile işbirliği olanakları tartışıldı. Türk denizcilik sektörü ve endüstrisinin mevcut yeteneklerinin ve potansiyelinin Avrupa Birliği ile geliştirilecek ortak girişim ve projeleri, uluslararası denizciliğin taleplerini de karşılayabilecek yeni bir pazara dönüştürme fırsatı tüm boyutları ile görüşüldü. Ayrıca Avrupa Birliğinin katkılarıyla Türkiye’nin küresel denizciliğin dekarbonizasyonu, çevre dostu ve ekonomik gemilerin üretimi konusunda küresel bir merkez ve Uzak Doğu ile rekabet edebilen bir pazar olmasının AB ile ortak bölgesel çıkarlara katkısı gündeme getirildi.


İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Kıran, Türkiye’nin sahip olduğu gemi inşa, bakım onarım, retrofitting ve gemi söküm imkan ve kabiliyetlerinin Avrupa Birliği ile münhasır ortaklık ve iş birliği içerisinde geliştirilmesi ve kullanımının Türkiye’nin de ayrılmaz bir parçası olduğu Avrupa’ya yeni ufuklar açabileceğini belirtti. Kıran, Türkiye-Avrupa Birliği ortak çalışması olarak geliştirilecek denizcilikte çevre dostu projelerin AB fonları ve bankalarından sağlanacak finansman desteği ile özel sektör açısından da uygulanabilir ve yatırım yapılabilir birer faaliyet alanı olabileceğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:41
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