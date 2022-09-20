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Ekonomi Türkiye Avrupa ülkesinden altın topluyor! Flaş gelişme
Ekonomi

Türkiye Avrupa ülkesinden altın topluyor! Flaş gelişme

İsviçre gümrük verilerine göre, Türkiye'nin bu ülkeden ithal ettiği altın miktarı en yüksek seviyeye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 16:11:00 -
Türkiye Avrupa ülkesinden altın topluyor! Flaş gelişme

İsviçre gümrük verilerine göre, Türkiye'ye yapılan altın ihracatı, ağustos ayında, 2013 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye yükseldi.

İsviçre gümrük verilerine göre ülkeden Çin'e yapılan ihracat ise ağustos ayında temmuzdaki 5.5 yılın zirvesinden geriledi. Altın fiyatlarında son aylarda yaşanan düşüşler ile güvenli liman yatırımlarından olan altının ABD ve İngiltere'de bulunan ticari depolardan talebin daha yüksek olduğu ve genelde fiyatlardaki düşüşün iştah yarattığı Asya'daki ülkelere satışların artmasına neden oldu.

En yüksek ithalat Rusya'dan

İsviçre'nin dünyanın en büyük rafine ve transit merkezi olması ülke verilerinin küresel pazar trendlerine yönelik fikir vermesini sağlıyor. Veriler aynı zamanda ağustos ayında İsviçre'nin Rusya'dan ithal ettiği altın miktarının Nisan 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığını ve 320 milyon dolar değerinde 5.7 ton altın ithal edildiğini gösterdi. İsviçreli yetkililer bu altının Rusya orjinli olsa da İngiltere'den geldiğini ifade etmişlerdi.

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