Türkiye askeri harekata başladı! Hedefler bir bir vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil'e operasyon düzenlendiğini bildirdi. Havadan ve karadan hedeflerin vurulduğu operasyonda kara harekatı da yürütülüyor. Öte yandan Özel Kuvvetlerin de Metina bölgesine helikopterlerle indirildiği belirtildi. Özel Kuvvetlere Atak helikopterleri ve SİHA'lar destek veriyor.

Harekat Merkezi'nden takip ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları operasyonu Harekat Merkezi'nden takip ediyor. Çok sayıda savaş uçağının yanı sıra silahsız ve silahlı insan hava araçlarının da (İHA/SİHA) katıldığı operasyonda terör örgütünün yuvalandığı sığınak ve barınaklarla, cephane olarak kullanılan mağaralar vuruluyor.

Kandil bölgesine yoğunlaşıldı

Kandil bölgesi de çoğunluğu Diyarbakır olmak üzere değişik üslerden kalkan F-16'larla vuruluyor. Hava taarruzlarından sonra Metina, Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerine Sikorsky ve Chinook tipi helikopterlerle kara unsurları indirildi.