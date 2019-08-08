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"Türkiye, ASEAN'ın barış vizyonu ve istikrarına güçlü destek verdi"

Brunei Darusselam'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Shafiee Bin Haji Kassım:- "Türkiye, ASEAN'ın bölgesel barış vizyonu ve istikrarına güçlü destek verdi"

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:21
"Türkiye, ASEAN'ın barış vizyonu ve istikrarına güçlü destek verdi"

ANKARA (AA) - Brunei Darusselam'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Shafiee Bin Haji Kassım, Türkiye'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) bölgesel barış vizyonu ve istikrarına güçlü destek verdiğini söyledi.

Brunei'nin Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, "ASEAN Bayrak Günü" kutlandı.

Etkinlik kapsamında 6 aylık periyotlarla değişen ASEAN dönem başkanlığı 2019 sonuna kadar Vietnam'dan Brunei'ye geçti.

ASEAN ülkelerinin Ankara büyükelçilerinin katıldığı etkinlikte, büyükelçilik girişinde Brunei bayrağının yanına ASEAN bayrağı çekildi.

Törende konuşan Büyükelçi Kassım, ülkesinin birliğe 1984'te katıldığını anımsatarak ASEAN'ın kuruluşunun 52. yıl dönümünü kutladı.

Kassım, egemenlik, bölgesel bütünlük, eşitlik, ulusal kimlik, iç işlere karışmama, ihtilafların barışla çözülmesi ve etkin iş birliğinin ASEAN'ın ilkelerini oluşturduğunu söyledi.

ASEAN-Türkiye iş birliğine de değinen Kassım, ikili ticaret hacminin düşüşte olmasına rağmen turizm alanında iş birliğinin yükseliş trendi gösterdiğini ifade etti.

Kassım, Türkiye'nin ASEAN bölgesine yönelik politikalarının hem ASEAN hem de Türkiye'ye fırsatlar sunduğunu belirterek, "Türkiye, ASEAN'ın bölgesel barış vizyonu ve istikrarına güçlü destek verdi." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:21
  1. ASEAN
  2. Brunei
  3. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği
  4. Shafiee Kassim

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