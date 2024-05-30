Türkiye artık havaya da hakim! T-70 Helikopterleri Mehmetçik'e emanet

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından EFES – 2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı’nın Fiili Atışlı Arazi Safhası 9-30 Mayıs tarihleri arasında İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi’nde icra ediliyor. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2024 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü münasebetiyle basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen toplantı sırasında gündeme yönelik olarak açıklamalarda bulunuldu. Bu bağlamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na T-70 helikopteri teslimatı gerçekleştirildiği aktarıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hemen her alanda geliştirilen ve üretilen yerli ve millî savunma sanayi sistemlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri daha da artmaktadır. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda T-70 Genel Maksat Helikopterinin muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır.”

T-70 Genel Maksat Helikopter Programı

Program kapsamında, TAI ana yükleniciliğinde ve Sikorsky, ASELSAN, TEI, Alp Havacılık firmalarının alt yükleniciliğinde, Sikorsky Aircraft firmasının S70i Helikopteri’nden yola çıkılarak geliştirilecek olan 109 adet T70 Genel Maksat Helikopteri, önümüzdeki 10 yıl süresince Türkiye’de lisans altında üretim modeliyle farklı kullanıcılara teslim edilecek.

Proje kapsamında, ana yüklenici TAI, T70 helikopterlerinin kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm ana parçaların üretimini, nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini; ASELSAN, temel aviyoniklerin geliştirilmesi ve entegrasyonunu ve Sikorsky ile birlikte helikopter kokpiti geliştirilmesini (IMAS); TEI, T700 motorunun üretimini; Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçalarının üretim ve montajını gerçekleştirmektedir.

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