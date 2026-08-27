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Dünya Mekke'deki Saat Kulesi'ne yıldırım düştü
Dünya

Mekke'deki Saat Kulesi'ne yıldırım düştü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağış sırasında Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü. Şiddetli fırtınaya rağmen Kabe'de bulunan Müslümanlar ise ibadetlerine devam etti.

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde dün akşam saatlerinde fırtına ve şiddetli yağış etkili oldu. Mekke'deki dünyanın en yüksek yapılarından biri olan 601 metre yüksekliğe sahip olan Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü, gecenin gündüze döndüğü anlar kameraya yansıdı.

Şiddetli fırtınaya rağmen Kabe'de bulunan Müslümanların ise ibadetlerine devam ettiği görüldü.

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