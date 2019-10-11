Türkiye-Arnavutluk maçında ilk 11'ler belli oldu
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Türkiye, Arnavutluk'u konuk ediyor. Müsabakada ilk 11'ler belli oldu.11 Ekim 2019 Cuma 20:37
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda lider olan A Milli Futbol Takımı, 7. maçta Arnavutluk’u konuk ediyor.
TÜRKİYE - ARNAVUTLUK
STAT: Ülker Stadı
SAAT: 21.45
HAKEM: Ovidiu Hategan
YAYIN: TRT 1
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki, Merih, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Burak Yılmaz.
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
ARNAVUTLUK: Strakosha, Djimsiti, Dermaku, Ismajli, Veseli, Bare, Gjasula, Lenjani, Çikalleshi, Memushaj, Manaj.
TEKNİK DİREKTÖR: Edoardo Reja
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