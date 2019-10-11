Türkiye-Arnavutluk maçında ilk 11'ler belli oldu 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Türkiye, Arnavutluk'u konuk ediyor. Müsabakada ilk 11'ler belli oldu.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda lider olan A Milli Futbol Takımı, 7. maçta Arnavutluk’u konuk ediyor. TÜRKİYE - ARNAVUTLUK STAT: Ülker Stadı

SAAT: 21.45

HAKEM: Ovidiu Hategan

YAYIN: TRT 1 İLK 11'LER TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki, Merih, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Burak Yılmaz.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş ARNAVUTLUK: Strakosha, Djimsiti, Dermaku, Ismajli, Veseli, Bare, Gjasula, Lenjani, Çikalleshi, Memushaj, Manaj.

TEKNİK DİREKTÖR: Edoardo Reja

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