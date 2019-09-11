A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. hafta maçlarında Andorra ve Moldova engelini 6 puanla tamamlandı. Şimdi gözler Türkiye'nin bir sonraki maçına çevrildi. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta?

EURO 2020 Elemeleri grup maçlarında 6. hafta tamamlandı. Türkiye 6. hafta maçlarında önce Andorra'yı Vodafone Park'ta 1-0 sonra Moldova'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti. Türkiye oynadığı iki maçın sonunda hanesine 6 puan yazdırdı. 15 puanı bulunan Türkiye, 15 puanlı Fransa'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

A Milli Takım'ın Moldova karşısında sergilediği güzel futbol ve attığı gollerle futbolseverlerin gözünün bir sonraki maça çevrilmesine sebep oldu. Peki, Türkiye bir sonraki maçını ne zaman oynayacak.

Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta?

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri 7. hafta maçında önce Arnavutluk ardından da Fransa ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlılar 11 Ekim 2019'da Ülker Stadı'nda Arnavutluk'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 21.45'te başlayacak. Milli takım bir sonraki maçını 14 Ekim 2019'da deplasmanda Fransa ile oynayacak.

H Grubu fikstürü

H Grubu puan durumu