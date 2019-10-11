Türkiye Arnavutluk maçı kaç kaç bitti? EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında Türkiye ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı kaç kaç bitti?

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçında Türkiye ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. İşte, Türkiye Arnavutluk maçının detayları. MAÇ SONUCU: 1-0 Dk.90 Cenk Tosun MAÇTAN DAKİKALAR A Milli Futbol Takımımız, H Grubu mücadelesinde Ülker Stadı’nda Arnavut’u konuk etti. 3. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Cenk Tosun, rakibinden seri çalımlarla sıyrıldıktan sonra plase vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak uzak taraftan auta çıktı. 36. dakikada Memushaj'ın soldan kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Djimsiti'nin kafayla vurduğu top kaleci Mert Günok'ta kaldı. 44. dakikada Burak Yılmaz'ın uzaktan şutunda kaleci Strakosha meşin yuvarlağın sahibi oldu. 45+5. dakikada kaleyi cepheden gören ve yaklaşık 30 metre uzaktan kazanılan serbest vuruşu Manaj kullandı. Baraja çarpan ve soluna gelen meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok uzanarak kornere çeldi. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında ay-yıldızlılar rakip kaleyi yokladı ancak aradığ golü bir türlü bulamadı. Maç tam bitti derken 90. dakikada Cenk Tosun sahneye çıktı: 1-0 Bu golle millilerimiz sahadan 3 puan ayrıldı. A Milli Takımımız H Grubu’ndaki puanını 18’e yükseltti. Türkiye: Mert Günok, M. Zeki Çelik, M. Demiral, C. Umut Meraş, K. Ayhan, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, C. Tosun, H. Çalhanoğlu, Burak Yılmaz Arnavutluk: T. Strakosha, F. Veseli, B. Djimsiti, K. Dermaku, A. Ismajli, E. Lenjani, K. Bare, K. Gjasula, L. Memushaj, R. Manaj, S. Cikalleshi

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