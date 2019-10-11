Türkiye Arnavutluk maçı ilk 11'i EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında Türkiye ile Arnavutluk bu akşam karşı karşıya gelecek. İşte, Türkiye Arnavutluk maçı ilk 11'leri...

EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında Türkiye ile Arnavutluk bu akşam karşı karşıya gelecek. İşte, Türkiye Arnavutluk maçı ilk 11'leri... Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçında Türkiye ile Arnavutluk karşı karşıya gelecek. İşte, Türkiye Arnavutluk maçının ilk 11'leri... Türkiye Mert Günok M. Zeki Çelik M. Demiral C. Umut Meraş K. Ayhan Emre Belözoğlu Ozan Tufan Mahmut Tekdemir C. Tosun H. Çalhanoğlu Burak Yılmaz Arnavutluk T. Strakosha F. Veseli B. Djimsiti K. Dermaku A. Ismajli E. Lenjani K. Bare K. Gjasula L. Memushaj R. Manaj S. Cikalleshi

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