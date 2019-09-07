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Türkiye Andorra maçında ilk 11 kim? Euro 2020 Türkiye Andorra maçı saat kaçta başlayacak?

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 4 maçta puan bulamayan Andorra karşısında galibiyet hedefleyen Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda; teknik direktör Şenol Güneş, ilk 11'ini belirledi. Kariyerinde ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrılan Abdülkadir Parmak ilk 11'de yer alırken ay-yıldızlı ekip Cenk Tosun ile gol arayacak. Peki Türkiye Andorra maçında ilk 11 kim? Heyecanla beklenen Türkiye Andorra maçı saat kaçta başlayacak?

07 Eylül 2019 Cumartesi 20:58
Türkiye Andorra maçında ilk 11 kim? Euro 2020 Türkiye Andorra maçı saat kaçta başlayacak?

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 4 maçta puan bulamayan Andorra karşısında galibiyet hedefleyen Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda; teknik direktör Şenol Güneş, ilk 11'ini belirledi. Kariyerinde ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrılan Abdülkadir Parmak ilk 11'de yer alırken ay-yıldızlı ekip Cenk Tosun ile gol arayacak. Peki Türkiye Andorra maçında ilk 11 kim? Heyecanla beklenen Türkiye Andorra maçı saat kaçta başlayacak?

Türkiye Andorra maçında ilk 11 kim? 

Şenol Güneş savunmada Zeki, Çağlar, Merih, Umut Meraş dörtlüsünü kullanacak. Orta alanda Emre, İrfan Can ikilisinin yanına Abdulkadir Parmak dahil olacak. Sağ kanatta Yusuf, solda Hakan, en uçta ise Cenk gol arayan isimler olacak.

Milliler'de Ozan, Dorukhan ve Okay sakatlıkları nedeniyle henüz takımla antrenmanlara başlayamadı. Bu isimlerin Moldova deplasmanında süre alacak duruma gelebileceği ifade edildi.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 4. maçında bugün Kocaeli'de İngiltere'yi konuk edecek. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, dış cephesi kentin simgesi olan pişmaniyenin çekme anındaki görünümünde olan 33 bin kişilik Yeni Kocaeli Stadı'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Grupta 4 puanı bulunan ve Altay Bayındır, Hüseyin Türkmen, Mert Müldür, Berkay Özcan, Halil İbrahim Dervişoğlu gibi yıldız adaylarını kadrosunda barındıran Ümit Milliler gruptaki ikinci galibiyetini alabilmek için mücadele edecek.

Türkiye Andorra maçı saat kaçta başlayacak?

Türkiye Andorra milli maçı 7 Eylül Cumartesi akşamı saat 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye 573. maçına çıkıyor. A Milli Futbol Takımı, Andorra ile bugün oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu maçıyla 573. kez sahaya çıkacak. Milliler, 96 yıllık tarihinde yaptığı 572 müsabakada 217 galibiyet aldı, 222 kez yenildi. Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde yaptığı 56 maçta 28 galibiyet aldı, 15 kez mağlup oldu - A Milli Takım, Andorra karşılaşmasıyla yaklaşık 4 yıl 10 ay sonra resmi bir maçta İstanbul'da sahaya çıkacak

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 301'i resmi, 271'i özel 572 maçta, biri hükmen olmak üzere 217 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 244'ü deplasmanda, 248'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 754 gol attı, kalesinde 822 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 572 karşılaşmanın 491'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Koltuklara Türk Bayrağı konuldu

A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam Andorra ile karşılaşacağı Beşiktaş Park'ta taraftarların oturacağı koltuklara Türk bayrağı konuldu. Maçın başlama düdüğü ile birlikte statta Türk bayraklarıyla adeta bir şölen yaşanacak.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 20:58
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
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